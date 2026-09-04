Как найти любовь после 50 лет: правила онлайн-знакомств / © Credits

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Онлайн-знакомства удобны тем, что позволяют быстро познакомиться с большим количеством потенциальных партнеров. Но в то же время всё это заставляет нас оценивать человека по нескольким фотографиям и краткому описанию, что легко превращает знакомство в обычное «нравится — не нравится», об этом рассказало издание Psychology Today.

Различают два типа так называемой ценности партнера. Первый — то, насколько человек кажется привлекательным на первый взгляд. Второй — уникальная совместимость: характер, ценности, чувство юмора, образ жизни и то, насколько вам хорошо вместе. И именно второе с годами становится более важным. Когда мы начинаем ценить человека за его личные качества, например, интеллект или характер, его физическая привлекательность в наших глазах может расти.

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Не описывайте общее — рассказывайте о конкретном

Начните с профиля. Выберите платформу, где можно как следует рассказать о себе, а не просто выложить несколько фото и провести пальцем по экрану.

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Вместо фраз вроде «люблю путешествия, хорошую еду и интересное общение» расскажите о себе. Расскажите о любимом месте, странной привычке, книге, без которой не представляете себе вечер, или о том, что заставляет вас искренне радоваться.

Да, конкретика отсеет часть людей, и это хорошо. Она поможет привлечь внимание именно тех, кому действительно близок ваш образ жизни.

Обращайте внимание и на то, как мужчина реагирует на ваш профиль. Если он замечает детали, задает вопросы и продолжает разговор, отталкиваясь именно от того, что вы написали, это гораздо интереснее, чем шаблонное «Привет, красавица!».

Не гонитесь за «идеальным» мужчиной в приложении

Самое привлекательное фото, высокий статус или впечатляющая зарплата легко могут стать главными критериями выбора. Но внешняя привлекательность и статус вовсе не гарантируют, что человек станет хорошим партнером.

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Существует даже связь между физической привлекательностью или материальным благосостоянием мужчин и меньшей склонностью к щедрому и равноправному поведению. Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что люди с более высоким социальным статусом могут в меньшей степени зависеть от благосклонности окружающих.

Поэтому вместо вопроса «кто самый красивый?» стоит задать другой вопрос, например: «С кем мне будет хорошо жить?». Ищите доброту, надежность, эмоциональную стабильность, уважение и общие ценности. Профиль может дать первые подсказки, но настоящий ответ вы получите только во время личного общения.

Не сидите в чате — встречайтесь

Одна из главных ошибок онлайн-знакомств — месяцами переписываться с человеком, которого вы фактически ещё не знаете. После нескольких обменов сообщениями лучше предложить короткий видеозвонок. Если общение проходит комфортно и между вами есть взаимопонимание, следующим шагом может стать встреча вживую.

Ведь свидание на самом деле происходит не в приложении — оно лишь место, где вы находите потенциального партнера. Самое важное начинается тогда, когда вы оказываетесь рядом, слышите интонацию, видите реакции, чувствуете юмор и понимаете, насколько легко вам быть собой.

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После 50 лет онлайн-знакомства могут стать отличным способом расширить круг потенциальных партнеров, если не позволять алгоритмам выбирать за вас. Показывайте себя такой, какая вы есть на самом деле, ищите не самый эффектный профиль, а человека, с которым у вас совпадают ценности, и не откладывайте живое общение. Ведь настоящая совместимость не укладывается в несколько фотографий.

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