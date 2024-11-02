Как перфекционизм способствует тревожному расстройству

Одной из самых коварных причин развития тревожного расстройства становится перфекционизм – навязчивая потребность быть идеальным. Издание PsychologyToday рассказало, как именно перфекционизм подпитывает тревожные расстройства, особенно социальное тревожное расстройство, и заставляет людей все больше погружаться в страхи, отчуждение и отказ от реальной жизни.

Социальное тревожное расстройство и перфекционизм

Социальное тревожное расстройство часто сопровождается страхом перед осуждением. Люди, страдающие этим расстройством, живут с убеждением, что окружение видит и оценивает каждое их действие и при этом думает о них только плохое. Все это становится источником постоянного страха и желания избегать каких-либо социальных взаимодействий, потому что это могло бы стать поводом для оценки или осуждения. У людей с социальной тревожностью формируется представление, что у всех вокруг есть определенные скрытые мысли и даже если они в этом не уверены, все равно подозревают, что у других есть молчаливое согласие на то, чтобы причинить вам боль.

Этот страх – основная изоляция, которая становится своеобразной ловушкой: когда человек начинает отдаляться от общества, это не только усиливает его социальную тревогу, но и поддерживает еще большую потребность в перфекционизме. Ведь теперь человек не просто избегает взаимодействия, он считает, что это единственный способ защититься от разочарований.

Связь с дисморфофическим расстройством тела

Часто социальное тревожное расстройство сопровождается дисморфофическим расстройством тела – расстройством, при котором человек воспринимает свой внешний вид в отрицательном, искаженном виде. Важно понимать, что у людей с таким расстройством крайне болезненное мнение о собственном облике, которое кажется им основной причиной того, почему они пытаются избегать общества. Им трудно понять, что окружение может не замечать их недостатки. Это искаженное восприятие своего вида приводит к тому, что они считают мнения других людей неправдивыми, ведь если они не видят в зеркале ничего хорошего, то и другие, по их мнению, просто лгут и просто пытаются соврать.

Таким образом, они убеждают себя в том, что все эти "положительные реакции" – лишь прикрытие, заставляющее людей еще больше избегать реальной жизни и взаимодействия.

Изоляция

Как перфекционизм способствует тревожному расстройству / Фото: www.credits

Чем больше человек удаляется от общества, тем глубже у него укореняется потребность в обособленности. Появляется внутренний голос, говорящий, что совершенство поможет побороть все недостатки и только достигнув идеала, он сможет вернуться к обществу. Ловушка же в том, что этого идеала невозможно достичь. Стремление к безупречности лишь усиливает потребность в совершенствовании и каждая новая цель кажется все более недостижимой. Человек, страдающий социальной тревожностью, рассуждает: "Как только я похудею, начну общаться" или "когда стану экспертом, начну выступать публично". Но такие нечеткие идеалы не только недостижимы, но и усиливают изоляцию, оставляя человека в замкнутом кругу, где стремление к совершенству удерживает его от реальных действий.

Как перфекционизм формирует идеалы

Идеалы, способствующие развитию перфекционизма, формируются с детства. Часто у таких людей в детстве были очень требовательные родители, которые задавали высокие стандарты или наоборот — абсолютно непредсказуемы, поэтому ребенок не мог предсказать, что вызовет их одобрение, а что — осуждение. Человек считал, что только абсолютное совершенство может уберечь его от критики или от неприятия.

Во взрослом возрасте этот механизм укрепляется: стремление к совершенству, которое когда-то казалось защитой, становится тем, что сдерживает человека от нормальной жизни. Каждое новое сравнение с другими приводит к тому, что человек создает в своем сознании образ идеального существа, с которым себя сравнивает. С каждым новым мнимым "несовершенством" он находит еще одну причину для изоляции и самосовершенствования.

Как преодолеть этот цикл

Перфекционизм, хоть и кажется логическим и оправданным стремлением, на самом деле часто является психологической защитой. Важно понимать, что окружению не требуется идеальность. Люди, которые вас любят, понимают и уважают, делают это не из-за совершенства.

Любовь к себе и жизни

Возможно, вы никогда не добьетесь того уровня самодовольства, к которому стремились. Перфекционисты часто удивляются, насколько искренние и теплые чувства могут испытывать к ним другие люди, не требуя ответной идеальности. Наблюдая, как дружеские связи, эмоциональная поддержка и социальные взаимодействия восстанавливают душевный покой, можно найти выход из ловушки тревоги и перфекционизма, позволяя себе настоящую, хотя и несовершенную, жизнь.

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