Как побороть страх новых отношений после пережитой измены

Ситуация стара как мир: ваши отношения с любимым человеком потерпели крах из-за его измены. Вы не смогли ему простить. Казалось бы, тотальное разочарование, опустошенность и обида навсегда станут вашими спутниками. Однако жизнь берет свое! Спустя месяцы (а то и годы) обиды и страдания притупляются, новые впечатления и новые люди заслоняют былые горькие моменты и снова просыпается вкус к жизни. Омрачает лишь одно – въевшийся в душу страх перед новыми отношениями.

Этот страх мешает открыться и довериться другому человеку, ведь прошлое постоянно напоминает: не верь, не люби, тебя обманут. Как избавиться от страха? Как не дать ему испортить себе дальнейшую жизнь? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Почему случилась измена?

Прежде всего нужно постараться посмотреть на свое прошлое со стороны и проанализировать: почему случилась измена? Какие ошибки вы могли допустить? Ведь была взаимная любовь, доверие, общие планы и интересы... Почему все это разбилось вдребезги?

Разве может быть гарантия идеальных отношений?

Очень важно понять, что никто не может дать гарантии, что новые отношения сложатся идеально. Однако человек, который станет вам близким, не должен пострадать из-за ваших прошлых неудач. Нельзя с самого начала отношений вводить жесткий контроль: постоянно звонить, проверять, где он находится, что делает и отчитывать за то, что вовремя не приехал или не позвонил. Нельзя его ревновать ко всем знакомым и незнакомым. Это будет ужасная ошибка, которая может стоить очень дорого. Не нужно вешать груз былых обид, недоверия и опасений на нового человека – он этого не заслуживает.

А разве вы сами можете гарантировать "любовь до гроба"? Кто знает, быть может спустя время вы разочаруетесь или внезапно влюбитесь по уши в нового коллегу или соседа по дому? Поэтому нужно успокоиться, расслабиться и сказать себе следующее: "Я живу здесь и сейчас, ничего не загадывая на будущее. Мне сейчас хорошо, и это главное".

Новые отношения – подарок судьбы

Никогда не настраивайте себя на то, что новые отношения обязательно прекратятся по той же причине: из-за измены. Если вы так себя настроите, то отношения могут действительно долго не продержаться, и вовсе не потому, что новый возлюбленный вас предаст, а потому, что ваш постоянный страх, пессимизм и состояние тревоги постепенно разрушат новое чувство. Смотрите на новые отношения, как на подарок судьбы, которому нужно радоваться и ценить. Это новые впечатления, новый опыт и новая полоса вашей жизни. А дальше – как получится. Перестаньте постоянно бояться. Страх не принесет пользы, а только навредит. Если сами не можете справиться, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.

Никаких скоропалительных решений!

Опасаться новых отношений после неудачных прошлых – это нормально. Поэтому не принимайте скоропалительных решений: не нужно сразу же знакомить нового избранника со своим ребенком и родителями. Не нужно немедленно переезжать к нему жить. Не вздумайте покупать квартиру в кредит, оформляя кредит на себя, или занимать деньги у родственников, чтобы снять жилье для двоих. Никогда не бросайтесь в омут с головой, и тогда возможные потери не будут такими страшными. Оба партнера должны сначала проверить свои чувства, а доверие друг к другу приходит постепенно, не за один день.

Можно ли признаться в своем страхе?

Боязнь новых отношений мешает их гармонично выстраивать: вы в постоянной тревоге и ожидании телефонных звонков от любимого, не можете полностью раскрыться и быть искренней, вы скованная, слишком осторожная и так далее. Если вы видите, что ваше поведение настораживает партнера, попытайтесь прямо ему сказать о том, что у вас был неудачный опыт отношений и теперь вы побаиваетесь строить новые. Не нужно посвящать его в подробности своей прошлой жизни. Для любящего человека этого будет достаточно, чтобы вас понять и относиться более бережно. Договоритесь беречь чувства другу друга и быть предельно честными. А если ваш новый избранник вас не поймет или просто не захочет понять, значит, это вовсе не тот человек, который вам нужен.

Отношение к любимому человеку выражается не в словах, а в конкретных поступках: если ваш любимый ради вас готов пожертвовать многим и доказывает это на деле, значит, вы в нем не ошиблись. А если он постоянно стремится получить что-либо от вас, не жертвуя ничем, значит, ваш выбор неправильный. Бегите от такого человека, пока не поздно.

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