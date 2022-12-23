Как поддерживать любимых и близких, которые на фронте

Наши мужественные воины, которые защищают Украину, – это наши женщины и мужчины, мамы и папы, дочери и сыновья, друзья, знакомые, коллеги… Невероятно смелые и несгибаемые наши защитницы и защитники, вызывающие чувство восхищения и уважения, а в сердцах остаются прежде всего нашими любимыми, дорогими людьми, нуждающимися в нашей поддержке не меньше, чем мы нуждаемся сейчас в их защите.

Родные люди, которые сейчас находятся в тылу, которые в этих условиях продолжают строить жизнь, олицетворят мир, за который борются наши защитники. Тепло близких отношений позволяет чувствовать себя не только воином, но и нужным, ценным, живым – и это понимание помогает сохранить жизнь и выдержать все ужасы войны.

О том, как поддержать близкого воюющего человека и почему важно не забывать и о своем внутреннем состоянии, рассказала Юлия Чала — эксперт компании Woman Insight, практикующий психолог-сексолог с 12-летним опытом.

Для поддержки необходимо иметь силы

Очень важно прежде всего позаботиться о своем состоянии. Потому что его не скроешь, не замаскируешь натянутой улыбкой и "правильными" словами. Если на душе тяжело, если страхи пленяют силу духа – найдите себе помощь. Это могут быть искренние разговоры с близкими родственниками или поддержка психолога. Также очень помогает приобщиться к взаимопомощи и полезному совместному труду.

Это правило не означает, что вам нужно лукавить в общении и издавать только положительные мысли, слова и состояния. Вы можете говорить о своих чувствах, но не перегружать военных тяжелыми переживаниями.

Во-первых, для них это слишком сильное бремя сейчас. Выполнять свои задачи они могут, только отстранившись от своих эмоций. А ваши чувства могут "пробить" защиту и взбудоражить все накопившееся в душе. Утрата самоконтроля - это очень опасно на войне.

Во-вторых, находясь так далеко, проживая "другую жизнь", наши родные-военные мало чем могут помочь. Такая невозможность влиять может спровоцировать чувство вины, а возможно, и агрессию.

В-третьих, мы все нуждаемся в поддержке. Несокрушимая украинская армия защищает нас физически, а мы, украинцы, каждый на своем месте – оберегаем их своими теплыми чувствами, искренней благодарностью, а также стойкостью и мудростью.

Любить – это верить в силу и возможности человека

У многих бессознательно прописано "правило" настоящей любви – за дорогих людей принято беспокоиться, волноваться, бояться. Именно эти чувства часто и звучат в разговорах — "Я за тебя боюсь... Волнуюсь, когда ты не на связи... Не могу спать, не получив от тебя ответа...". Такие слова должны показать нашу преданность и любовь, но на самом деле сформулированные таким образом послания ослабляют другого.

Лучше было бы использовать положительное перефразирование, чтобы в ваших словах звучало меньше сомнений, больше веры, уверенности. Например: "Это не просто… но ты справишься. Завтра я жду звонка от тебя" или "Я верю, что ты выстоишь, я знаю, что мы выдержим столько, сколько понадобится".

Рассказывайте о вашей обычной жизни

Пока родные и любимые на войне, жизнь семьи не останавливается – происходят большие и маленькие события: взрослеют дети, рождаются внуки и т.д. Те составляющие, которые раньше наполняли вашу общую мирную жизнь, теперь в рассказах, историях, которые мы передаем военным в будничном общении. Общие воспоминания обладают большим эмоциональным зарядом, по возможности вспоминайте приятные мгновения в ваших разговорах. Так сохраняется общая действительность. Это оставляет место, куда будет возвращаться защитник или защитница с войны, это напоминает о той жизни, к которой потом снова нужно будет адаптироваться.

Выберите темы, о которых хочется и важно разговаривать в вашей паре. А то, что раздражает или угнетает – сейчас для них не время.

Эмоциональная поддержка – это дать возможность выговориться

Если у военного или военного возник импульс или необходимость о чем-то рассказать, чем поделиться – важно внимательно и бережно отнестись к такому разговору.

Лучше всего — если во время диалога вы акцентируете все свое внимание на партнере (не будете заниматься параллельно другими делами), искренне и заинтересованно будете слушать, а если человек рядом — поддержкой будет тактильный контакт.

Основной механизм эмоциональной поддержки – это дать другому возможность почувствовать, что его принимают. Принимают без порицания, без морализаторства, без желания что-то быстро предложить или посоветовать. Ваша задача – выслушать, принять весь поток информации. Поэтому отложите излишние уточняющие вопросы, старайтесь не перебивать и точно откажитесь от выражения критики, несогласия. Вы можете спросить, нужна ли от вас какая-либо помощь? И поблагодарить за доверие.

О войне говорить сложно

Война заставляет людей меняться, адаптироваться к борьбе за безопасность и жизнь. И чтобы выжить в этот период, военному или военному нужно "отказаться" от эмоциональности, стать собранным, наглядным, решительным. К сожалению, это требует война, и этот механизм срабатывает и у женщин, и у мужчин на фронте.

Соответственно, эти изменения влияют на проявления в отношениях – наши родные становятся сдержанными в своих эмоциях, разговаривают четко и коротко, не рассказывают лишнего. Своей молчаливостью военные создают защитную границу от боли и горя войны. Поэтому не нужно лезть в душу воина, не надо обижаться, если они не многословны. Говорить о реалиях войны сложно…

В теплых отношениях, доверяя друг другу, подходя к теме войны, можно с пониманием помолчать, давая почувствовать, что вы рядом, что вы благодарны.

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