Как понять, что вы усложняете отношения: взгляд психолога

Существует множество сложностей, которые могут происходить как от нашего поведения, так и от партнера.

Когда наши отношения на грани разрыва, мы часто склонны винить других в наших проблемах. Указывать пальцем на кого-то всегда легче. Проще думать, "ну, если бы мой партнер никогда этого не делал, то я бы так не чувствовала" или "если бы мой партнер любил меня так, как мне нужно, я бы не отвечала так". Однако наша роль в этих ситуациях может быть значительно больше, чем мы осознаем. Врач, психологиня Морган Катлип рассматривает три признака того, что в ваших отношениях не все хорошо.

Отсутствие открытости и общения

Ключевым аспектом здоровых отношений является открытость и общение. Если вы не делитесь своими чувствами, потребностями и ожиданиями со своим партнером, вы накапливаете обиду, которая оттолкнет вас от него. Важно найти время для откровенного общения и выражения своих желаний и потребностей.

Отрицательные эмоции

Злость и возмущение могут препятствовать любым отношениям. Если вы постоянно злые и не проявляете никакой привязанности или понимания вашего партнера, это может привести к росту расстояния между вами. Важно учиться управлять своими эмоциями и искать способы совместного разрешения конфликтов.

Избегание ответственности

Если вы отказываетесь признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за свои действия, это приведет к обострению конфликтов и ухудшению отношений.

Сохранение здоровых и сбалансированных отношений требует постоянной работы. Открытость, общение, поддержка, понимание и ответственность – составляющие здоровых отношений. Путь к решению проблем начинается с осознания и принятия собственной роли в них.

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