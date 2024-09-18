Как понять, тому ли человеку вы дарите свою любовь: рассказывает психолог

Если вы не чувствуете взаимности, даря человеку свою любовь, понимаете, что между вами разворачивается "пустыня одиночества" — это сигнал, что вашей жизни нужны перемены.

Психолог Людмила Чернова делится советами для тех, кто чувствует, что их любовь и взаимность потерпели фиаско. Если вы замечаете, что ваш партнер не проявляет внимания, не поддерживает вас и ограничивает общение с близкими, родными и друзьями, это может быть сигналом, что отношения требуют пересмотра.

Когда вы понимаете, что совершенно не счастливы, существует простое упражнение, которое поможет немного понять перспективы и пути выхода из таких отношений.

Как сделать упражнение:

Возьмите два листа бумаги.

На одном напишите, какова будет ваша жизнь в следующие 5 лет с этим человеком.

На другом, что будет с вами, если будете жить без него.

Сравните два листа и подумайте, какой вам нравится больше.

Шаги, которые могут помочь:

Саморефлексия: признайте свои чувства, действительно ли вы счастливы в этих отношениях. Если ответ "нет", пора подумать о переменах. Определите свои приоритеты: подумайте, готовы ли вы продолжать инвестировать в неудовлетворяющие вас отношения. Возможно, все же лучше сосредоточиться на собственных потребностях и желаниях. Примите решение: на основе ваших записей (упражнения) и размышлений определите, какие шаги вы готовы сделать сейчас. Возможно, следует поговорить с партнером или подумать о завершении отношений. Ищите поддержку: не стесняйтесь обращаться к друзьям, семье или психологу за поддержкой. Эти люди могут помочь вам лучше понять ваши чувства и принять решение.

Этот процесс самопонимания может быть сложным, но он открывает двери к более здоровым и счастливым отношениям, будь то с собой или с кем-то другим.

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