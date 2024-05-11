Как поставить хейтера на место: полезный лайфхак

Манипуляция и абьюз – слова, которые мы слышим каждый день. Слова, которые означают, что вами пользуются и оказывают на вас влияние. Традиционные слова подходящие большинству хейтеров. Сейчас поделимся с вами информацией, как защитить себя от подобного влияния.

Мы живем в довольно агрессивном обществе и сегодня очень популярно выражать нужное, или нет, но собственное мнение. Оно бывает не всегда уместным и максимально субъективным. Большой ошибкой будет вступать в конфронтацию с хейтером и реагировать на критику такого человека. Очень важно научиться защищать себя, не опускаясь до уровня неприятной вам особы.

Когда кто-то говорит обидные вещи о вас, есть разумный путь справиться с этим. Представьте, себя главным персонажем происходящей ситуации и пришло время вам сделать свой ход, поставить обидчика на место и отстоять себя.

После неприятных и болезненных комментариев, оставайтесь спокойны и лишь спросите у человека:

"Есть еще что-то, чтобы вы хотели добавить?"

При таком ответе существует всего два варианта развития событий. Хейтер может продолжать сыпать на вас оскорблениями с новой силой, с желанием защитите себя и еще больше надавить на вас (со стороны, выглядеть это будет позорно!). В таком случае, можете спросить еще раз:

"Что-то еще?", или "Есть еще что-то, чтобы вы хотели добавить?"

Вы поставите человека в положение, словно сказанного уже мало, и вы готовы к любой информации. Обычно словесный поток заканчивается их фразой:

"Нет, на этом всё!"

Теперь наступает наиболее интересная часть, спросите их:

"Зачем вы все это мне говорите?"

Это заставит хейтера запнуться и пробудит в нем чувство собственной неуверенности или полного непонимания ситуации. Ваша главная задача – оставаться сильными и непоколебимыми, чтобы показать, что вас совершенно не беспокоят чужие слова, и произнесите:

"Почему вы решили, что мне интересно, чего вы хотите?"

Такой уверенный ответ просто отнимет у них дар речи, ведь придет понимание, что их слова совершенно не задевают вас.

Теперь перейдем к финалу! Глубоко вдохните, улыбнитесь, развернитесь и элегантно уйдите. Идите уверенно, демонстрируя, что слова хейтера не имеют власти над вами.

Главное правило – оставаться в спокойствии и стараться быть максимально хладнокровным. Если хейтер не увидит от вас желаемой ему реакции, он не получит удовольствия от своих действий и слов. Важно вывернуть ситуацию так, чтобы вы получили от нее утешение, созерцая, как человек самостоятельно прыгает в бездну позора.

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