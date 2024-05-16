Как поступить, если человек вас игнорирует: полезный лайфгак

Игнорирование – это манипуляция, очень важно это помнить, как и не забывать то, что на каждое манипулятивное действие есть противодействие.

К сожалению, мы часто ведёмся на манипуляции, даже не обращая на это внимание. Люди используют нас и подталкивают к реакциям и действиям, которые мы никогда бы не совершили. Первое, что нужно помнить, ваша вина в том минимальна и заключается лишь в неосведомленности систем работы НЛП (нейролингвистическое программирование) и понимании, как поступать при разных обстоятельствах.

Всему можно научиться и легко научиться правильному поведению при манипуляциях, конкретно – игнорировании. Неприятное чувство, когда нас не слышат и не видят, когда мы – не просто стена, а пустое место. Реагировать инстинктивно и эмоционально – себе во вред. Главное в этой ситуации – забрать рычаг управления и вернуть его на свою плоскость действий.

Три интересных техники, чтобы обратить ситуацию себе на пользу:

Почувствуйте энергию человека.

Начать копировать поведение человека – не значит начать полное его игнорирование, наоборот – зеркально регулируйте свой уровень вовлечения в общение, чтобы он максимально соответствовал его. Если человек тратит время только на себя, сделайте то же самое. Такой подход позволяет обеим сторонам успокоиться и получить определенную перспективу для преодоления тяжёлой ситуации.

Не играйте в игры только для того, чтобы вас заметили.

С вами также могут играть этим же игнорированием. Но это не означает, что вы должны участвовать в этом и признавать, что вы являетесь соучастником этой токсичной игры. Не унижайте себя, не теряйте самоуважения и достоинства. Ни один человек этого не заслуживает.

Контролируйте собственные эмоции.

Не разрешайте им контролировать вас. Игнорирование – это больно. Это эмоциональная травма, и немногие люди действительно знают, как с этим справиться. Вы должны принимать все неприятные эмоции, пережить их и осознать, но никогда не позволять им контролировать вас и ваши действия. Не позволяйте этим американским горкам заставить вас совершить что-то такое, что абсолютно вам не присуще.

Идея такова, не ведитесь на провокацию, будьте уверены в себе и своих действиях. Если человек вас игнорирует – не надо за ним бегать и показывать, что вы в нём нуждаетесь.

Кстати, недавно мы писали о « Психологии влияния: топ-3 способа заставить человека пожалеть, что потерял вас»

Оставайтесь сильными и внимательными к поведению людей. Учитесь их читать, как открытую книгу, и вас уже не смогут так сильно обидеть.

Читайте также: