Как правильно просить прощения: советы психолога
В любых отношениях случаются моменты напряжения, когда слова или поступки приносят боль. Иногда кажется, что достаточно сказать «извини», но психологи предупреждают, неправильно сформулированное извинение может лишь усугубить обиду.
В отношениях конфликты неизбежны, но настоящая сила партнера проявляется не в спорах, а в том, как вы с ними справляетесь. Умение искренне извиняться — не просто слова «прости меня», а искусство восстанавливать доверие, показывать эмпатию и укреплять связь. Психолог Dr. Tasha Seiter объясняет, как правильно извиняться, чтобы ваши слова действительно сработали:
«Извини, но у меня был плохой день»
«Ты тоже такое делал/ла»
«Это не так важно, не драматизируй»
По словам психолога это не настоящие извинения, а скорее защита собственного эго. Они могут временно успокоить вас, но совсем не помогают партнеру почувствовать поддержку. Настоящее извинение — это не подарок для себя, это инструмент для восстановления доверия и близости.
Формула настоящего извинения
Dr. Seiter выделяет три ключевых шага:
Возьмите ответственность. Без оправданий и обвинений. Вместо: «Извини, что ты так услышал/ла», скажите: «Извини за то, что я сказал/ла, это было больно».
Покажите эмпатию. Важно признать, как ваши слова или поступки повлияли на другого. Например: «Я вижу, что мои слова ранили тебя».
Попробуйте исправить ситуацию. Настоящее извинение включает слушание, признание ошибки, подтверждение готовности меняться.
Как сделать извинение искренним
Слушайте: дайте партнеру выговориться, не перебивайте.
Валидируйте чувства: скажите, что понимаете, почему ему было больно.
Будьте готовы к изменениям: извинение без действий не восстанавливает доверие.
Настоящее извинение — это начало обновленной связи, которая укрепляет доверие и создает ощущение безопасности даже после конфликтов.
Когда в следующий раз появится желание быстро сказать «прости», вспомните о трех шагах: ответственность, эмпатия и действие. Эта простая формула может не только смягчить обиду, но и сделать ваши отношения более глубокими и доверительными.