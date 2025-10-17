ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Отношения
Количество просмотров
422
Время на прочтение
2 мин

Как правильно просить прощения: советы психолога

В любых отношениях случаются моменты напряжения, когда слова или поступки приносят боль. Иногда кажется, что достаточно сказать «извини», но психологи предупреждают, неправильно сформулированное извинение может лишь усугубить обиду.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно просить прощения: советы психолога

Как правильно просить прощения: советы психолога / © Credits

В отношениях конфликты неизбежны, но настоящая сила партнера проявляется не в спорах, а в том, как вы с ними справляетесь. Умение искренне извиняться — не просто слова «прости меня», а искусство восстанавливать доверие, показывать эмпатию и укреплять связь. Психолог Dr. Tasha Seiter объясняет, как правильно извиняться, чтобы ваши слова действительно сработали:

  • «Извини, но у меня был плохой день»

  • «Ты тоже такое делал/ла»

  • «Это не так важно, не драматизируй»

По словам психолога это не настоящие извинения, а скорее защита собственного эго. Они могут временно успокоить вас, но совсем не помогают партнеру почувствовать поддержку. Настоящее извинение — это не подарок для себя, это инструмент для восстановления доверия и близости.

Формула настоящего извинения

Dr. Seiter выделяет три ключевых шага:

  • Возьмите ответственность. Без оправданий и обвинений. Вместо: «Извини, что ты так услышал/ла», скажите: «Извини за то, что я сказал/ла, это было больно».

  • Покажите эмпатию. Важно признать, как ваши слова или поступки повлияли на другого. Например: «Я вижу, что мои слова ранили тебя».

  • Попробуйте исправить ситуацию. Настоящее извинение включает слушание, признание ошибки, подтверждение готовности меняться.

Как сделать извинение искренним

  • Слушайте: дайте партнеру выговориться, не перебивайте.

  • Валидируйте чувства: скажите, что понимаете, почему ему было больно.

  • Будьте готовы к изменениям: извинение без действий не восстанавливает доверие.

Настоящее извинение — это начало обновленной связи, которая укрепляет доверие и создает ощущение безопасности даже после конфликтов.

Когда в следующий раз появится желание быстро сказать «прости», вспомните о трех шагах: ответственность, эмпатия и действие. Эта простая формула может не только смягчить обиду, но и сделать ваши отношения более глубокими и доверительными.

Дата публикации
Количество просмотров
422
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie