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ТСН в социальных сетях

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Как правильно сплетничать и обсуждать других, чтобы не разрушить дружбу

Время от времени посплетничать — это нормально. Так мы сближаемся, делимся эмоциями и пытаемся понять других. Однако давайте разберемся, где проходит грань между безобидной беседой и обсуждением, которое может разрушить отношения.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Как правильно сплетничать и обсуждать других, чтобы не разрушить дружбу

Как правильно сплетничать и обсуждать других, чтобы не разрушить дружбу / © Credits

Издание Real Simple рассказало, как говорить о людях за их спиной и не впадать в токсичность. Кто с кем встречается, кого повысили на работе, кто уволился, а кто вдруг перестал общаться с давними друзьями — такие темы знакомы почти каждому. И хотя мы не всегда готовы в этом признаться, обсуждение людей, которых нет рядом, — привычная часть социальной жизни.

По словам психотерапевта Энни Райт, такие разговоры могут помогать людям сближаться. Когда мы обмениваемся мнениями об общих знакомых или жалуемся на руководителя, который раздражает всех в команде, мы как бы даем друг другу сигнал, что именно с этим человеком мы можем быть откровенными. Это создает ощущение доверия и принадлежности к определенному кругу.

Однако не все сплетни одинаковы. Есть разница между попыткой разобраться в ситуации и желанием унизить кого-то ради развлечения. Полностью отказаться от обсуждения других вряд ли возможно, однако можно научиться делать это без излишней жестокости.

Зачем вы это обсуждаете

Разговор, начинающийся со слов «Представляешь, я только что услышал(а)…», легко превращается в долгое промывание костей. Сначала вы просто вспоминаете сложные отношения знакомых, а уже через 10 минут анализируете их решения, осуждаете партнера или предсказываете неизбежный разрыв.

Клинический психолог Анния Раджа отмечает, что иногда выговориться действительно полезно. Нам всем нужно куда-то выплеснуть раздражение, обиду или мысли, которые не дают покоя. Проблемы начинаются тогда, когда разговор не преследует никакой цели и лишь усиливает негативные эмоции.

Поэтому, прежде чем продолжать обсуждение, стоит спросить себя, в чём вы сейчас нуждаетесь. Совета, поддержки, взгляда со стороны или просто возможности выговориться. Понимание собственной цели поможет не увязнуть в бесконечных жалобах и догадках.

Различайте факты и предположения

Сплетни становятся особенно опасными, когда субъективные мнения начинают звучать как доказанные факты. Вы, возможно, слышали, что бывшая одноклассница изменила мужу или что знакомая сделала пластическую операцию, однако сколько правды в этой истории, если вы не были её свидетелем.

Чем чаще передают информацию, тем легче забыть, откуда она взялась и насколько она достоверна. Чтобы не распространять слухи, важно проводить различие между тем, что вы точно знаете, и тем, что лишь предполагаете. Например, вместо категоричного «Её уволили, потому что она плохо работала» лучше сказать: «Я слышал(а), что её уволили, но не знаю, что на самом деле произошло». Такая осторожность оставляет место для других объяснений и не превращает чужую историю в приговор.

Критикуйте поступки, а не личность

Существует существенная разница между фразами «Он уже в третий раз отменил нашу встречу» и «Он эгоистичен и ненадежен». Первая описывает конкретное поведение, вторая — навешивает на человека ярлык.

Энни Райт советует сосредоточиться на том, что действительно произошло, например, кто-то грубо ответил официанту, не пришел на оговоренную встречу или нарушил обещание. В то же время выводы вроде «он ужасный человек», «она ленивая» или «ей все равно на других» могут быть несправедливыми и не учитывать контекст.

Поведение — это то, что можно наблюдать и изменять. Оценка характера часто оставляет человеку гораздо меньше возможностей для объяснений. Поэтому, если уж обсуждаете чей-то поступок, не спешите делать на его основе выводы о личности.

Не используйте чужую боль для развлечения

Важно учитывать не только содержание разговора, но и то, кто его ведет. Как объясняет Анния Раджа, сплетни могут наносить особый вред, когда между участниками существует неравенство власти. Например, слухи, которые распространяет руководитель о подчинённом, имеют совершенно иные последствия, чем частное обсуждение между коллегами одного уровня.

Есть и темы, требующие особой деликатности. Проблемы с фертильностью, финансовые трудности или состояние здоровья могут вызвать искреннее беспокойство и желание понять, как поддержать человека. Однако если такие подробности становятся пикантной историей для вечеринки или поводом для шуток, это уже не невинное любопытство, а нарушение чужих границ.

Прежде чем делиться чьей-либо личной информацией, подумайте, действительно ли это необходимо для разговора и хотели бы вы, чтобы ваши самые уязвимые моменты обсуждались без вашего участия.

Сократите аудиторию

Одно дело — рассказать о ситуации близкой подруге, которой вы доверяете. Совсем другое — вынести её на обсуждение в общий чат, привлечь коллег или пересказать подробности людям, с которыми вы почти не общаетесь.

Ания Раджа советует ограничивать круг слушателей. Если вас беспокоят слухи на работе, поговорите с одним надежным коллегой, а не вовлекайте всю команду. Если возник конфликт в компании друзей, попробуйте обсудить его с человеком, которому доверяете, вместо того чтобы превращать ситуацию в коллективный разбор.

Чем больше людей присоединяется к обсуждению, тем сложнее контролировать распространение информации. История может измениться до неузнаваемости, а частная проблема — превратиться в публичный конфликт.

Сплетни не обязательно делают нас плохими друзьями. Иногда это способ выговориться, найти поддержку или почувствовать близость с человеком, которому доверяешь. Решающее значение имеет то, как именно мы говорим о других.

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