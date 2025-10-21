Как привычка родителей делать селфи влияет на желание ребенка менять внешность / © Credits

Реклама

Новое исследование, опубликованное в Journal of Health Psychology, рассказало, что привычки родителей делать селфи могут косвенно формировать у подростков интерес к косметической хирургии.

Исследование провела команда Лицзюань Сяо из университета Сиань Цзяотун в Китае. Ученые опросили 541 пару «родители — подростки», средний возраст детей — 16,5 лет. Родители рассказывали, как часто они делают селфи, редактируют их и публикуют в соцсетях. Подростки отвечали на те же вопросы и дополнительно оценивали, насколько они следят за собственным телом, довольны своим лицом и задумываются о косметических процедурах.

Результаты показали интересную закономерность: прямых связей между селфи-моделью родителей и желанием ребенка делать косметическую операцию нет. Влияние опосредованное через несколько звеньев.

Реклама

Цепочка влияния

Родители делают селфи и подросток делает селфи. Дети часто повторяют привычки родителей. Если мама уделяет внимание своим фото и обработке селфи, ребенок тоже начинает делать то же самое. Селфи ребенка и контроль за внешностью. Подростки, которые активно делают селфи, чаще наблюдают за своим телом, оценивают его глазами других. Контроль за телом и недовольство лицом. Чем больше ребенок «мониторит» себя, тем сильнее испытывает недовольство своей внешностью. Недовольство и интерес к косметике или хирургии. Подростки с высоким уровнем недовольства лицом чаще задумываются о коррекционных процедурах.

Другими словами, селфи мамы, например, не толкает ребенка к хирургии напрямую, но может запустить цепочку влияния, которая меняет самооценку подростка.

Исследование показало, что девушки делают больше селфи, чем парни, но сама модель влияния на мнение о косметической хирургии работает одинаково для обоих. Соцсети и давление внешности становятся фактором, который формирует самооценку независимо от пола.

На что обратить внимание родителям

Не осуждайте, а наблюдайте. Смотрите, как часто ребенок делает селфи и что его волнует во внешности.

Подчеркивайте внутреннюю красоту. Хвалите ребенка за таланты, доброту и достижения, а не только за внешность.

Говорите о соцсетях, обсуждайте фильтры, ретушь и реальность фотографий. Дети должны понимать, что в сети все идеальны, но это не объективная правда.

Демонстрируйте умеренность. Если вы сами делаете селфи, делайте это не слишком часто и не подчеркивайте только внешность.

Исследование одноразовое — это значит, что оно показывает корреляцию, но не подтверждает прямую причинно-следственную связь. Для более точной картины нужны долговременные исследования.

Селфи родителей — это не приговор. Но стоит помнить, что дети учатся через наблюдение. Ваши фото и внимание к собственной внешности могут стать невидимым зеркалом, в котором подростки начинают оценивать себя. Поэтому здоровый баланс между соцсетями и реальностью — лучший способ поддержать ребенка и не подталкивать его к излишней критике собственного лица.