Как реагировать на токсичные фразы

Слова имеют огромное значение. В моменты сильных эмоций легко обидеть человека, разрушив с ним отношения одной фразой, даже если вы не намеревались это сделать.

Есть некоторые вещи, которые лучше не говорить любимому человеку, даже если вы очень откровенны друг с другом. Самое главное – избегать использования токсичных фраз из уважения к вашему партнеру. На странице wanted рассказали о токсичных и манипулятивных фразах, которые вы можете почти каждый день слышать в свой адрес от посторонних или говорить сами и как правильно реагировать на них.

Обычные токсичные фразы - это манипулятивные фразы в отношениях. Это все равно, что затолкнуть своего партнера в клетку, заставляя его чувствовать, что если с вами что-нибудь случится, это его вина.

"Ты слишком бурно реагируешь"

Что происходит: минимизируются ваши чувства, чтобы убрать от себя ответственность и заставить сомневаться в своей реакции.

Здоровая реакция: "Я понимаю, почему вы так говорите, но мои чувства настоящие и важные. Сядем и поговорим об этом".

Почему это работает: этот ответ признает мнение токсичного человека, но твердо отстаивает ваше право испытывать и выражать свои эмоции.

"Ты слишком чувствителен/а"

Что происходит: сводятся на нет ваши эмоции и вас заставляют почувствовать вину за чувства.

Здоровая реакция: "Это нормально, что-то чувствовать. Дело не в том, что я слишком чувствителен, речь идет об уважении. Я просто хочу убедиться, что вы слушаете и понимаете меня. Может поговорим об этом?".

Почему это работает: этот ответ переосмысливает проблему с точки зрения уважения и понимания, а не как атаку на вашу чувствительность.

"Я никогда этого не говорил/а"

Что происходит: вас заставляют сомневаться в собственной памяти, в своем благоразумии и восприятии.

Здоровая реакция: "Мы можем помнить это по-разному, воспоминания могут отличаться. Но это не меняет того, что мы сейчас имеем. Поговорим об этом".

Почему это работает: этот ответ позволяет избежать конфликта, зато перенаправляет внимание на решение проблемы.

"Ты сумасшедший/ая"

Что происходит: дискредитация вас и отвлечение внимания от настоящей проблемы.

Здоровая реакция: "Использование этой фразы несправедливо. И она совершенно не помогает в решении проблемы. Оставим оскорбительные слова и сосредоточимся на ситуации".

Почему это работает: такой ответ устраняет обзывание и подчеркивает решение настоящей проблемы.

"Ибо я такой/ая"

Что происходит: избегание ответственности, утверждая, что действия человека являются неизменной частью его личности.

Здоровая реакция: "Я понимаю, что люди разные, но это не дает никому права причинять другим боль. Поговорим о том, как относиться друг к другу лучше".

Почему это работает: Этот ответ признает личностные различия, но настаивает на уступчивости.

"Все считают, что ты не прав/а"

Что происходит: изоляция вас и создание ощущения давления со стороны невидимого большинства.

Здоровая реакция: "Возможно, другие не поймут мой взгляд на ситуацию, но сейчас мне просто важно сосредоточиться на решении проблемы. Сосредоточимся на том, чтобы найти общий язык и решить этот вопрос".

Почему это работает: этот ответ смещает фокус из гипотетических мыслей на отношения и понимание между двумя сторонами.

"Почему ты всегда такой/ая эмоциональный/ая?"

Что происходит: умаление ваших эмоций, чтобы получить контроль и избежать настоящей проблемы.

Здоровая реакция: "Эмоции – естественная реакция человека. Важно, чтобы мы понимали чувства друг друга, чтобы мы могли найти способ двигаться дальше".

Почему это работает: этот ответ нормализует эмоции и подчеркивает сочувствие и прогресс.

Вы не можете продолжать говорить обидные вещи тому, кого любите, только потому, что сейчас вам больно и вы хотите отомстить своему партнеру. Использование токсических высказываний для мести в эту минуту почти всегда вызывает сожаление позже.

Токсичные отношения уничтожат партнеров. Это не хорошо ни для вашего психического здоровья, ни для человека, которому вы говорите эти вещи. Токсические отношения возникают, когда достигается точка, когда вы больше не растете вместе или когда вы поймете, что ваши пути расходятся.

Токсические отношения возникают, когда вы решаете остаться, даже когда окружающая токсичная среда становится нормой. Несмотря на ваше несчастье, вы остаетесь в этих отношениях и придерживаетесь своих обязательств, даже когда вы постоянно слышите такие фразы. Вы продолжаете стремиться к этим отношениям исключительно из-за страха начать новую жизнь с кем-то другим.

Понимание намерений, лежащих в основе этих фраз и правильная реакция на них, может превратить манипулятивное взаимодействие в продуктивный разговор. Вы всегда должны помнить, что ваш голос и ваши чувства важны и заслуживают уважения.

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