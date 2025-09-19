Как синдром опустевшего гнезда может выявить трещины в супружеских отношениях: тактика преодоления проблемы

Женщина и мужчина / © Credits

Первый отвоз детей на учебу или их переезд в отдельное жилье — это важное событие, которое может вызвать целый шквал эмоций, это состояние называют синдром опустевшего гнезда. Вы можете испытывать беспокойство за благополучие детей, волнение за эту новую главу в их — и вашей — жизни, ностальгию по последним 18 годам и даже немного растерянности, когда впервые вернетесь домой. И это может повлиять на вашу супружескую жизнь.

Woman&Home обсудили этот вопрос с экспертом по отношениям и колумнисткой журнала Анной Ричардсон.

Что происходит, когда дети покидают родительский дом

После некогда суетливой семейной жизни опустевший дом может вызывать ощущение изоляции и даже немного пугать.

Уход детей из дома часто является поворотным моментом в браке, и вполне естественно посмотреть на своего партнера и подумать: «Кто мы теперь?»

Обычно воспитание детей требует интенсивной командной работы. Вы на одной стороне, жонглируя школьными результатами, приемами пищи и подростковыми драмами. Хотя эта общая цель может действовать как клей, она также может маскировать более глубокий разрыв.

Во всей этой суете парам легко стать отличными со-менеджерами, тогда как романтическая связь отходит на второй план.

Возможность для роста

Поэтому, когда дети переезжают, остается не только тихий дом, но и эмоциональная пропасть, которая нарастала годами. Хорошая новость: вместо того чтобы грустить, воспринимайте этот момент как мощную возможность измениться.

Нас часто тянет к партнерам, которые помогают нам исцелить детские раны. Со временем нерешенная боль может бессознательно снова выплывать на поверхность, что потом приводит к конфликту. Ключ не в том, чтобы избегать этого дискомфорта, а в том, чтобы относиться к нему с любопытством и сочувствием.

Разговоры от сердца

Простой, но мощный инструмент, который вы можете начать использовать сразу, — это диалог. Выделите время для разговора — 20 или 30 минут — когда один партнер рассказывает о своих чувствах, а другой слушает, не перебивая.

Затем слушатель отражает услышанное, совершенно без осуждения, и признает, что эти чувства реальны.

Наконец, проявите сочувствие — попробуйте представить, что чувствует другой человек. Это может показаться простым, но это невероятно мощно, и если вы будете регулярно практиковать это, вы сможете перейти от эмоциональной дистанции к настоящей эмоциональной связи.

Еще один вариант — это еженедельные «свидания без повестки дня». Это может быть прогулка, посещение музея, викторина в пабе — что угодно, что не касается логистики или семьи, а связано с восстановлением личностей.

Вспомните, что вам обоим нравилось до того, как вы создали семью. Что вас восхищало? Что вас объединяло? Что вас объединило? Что именно… Что вы любите и цените в этом мужчине?

Не бойтесь обратиться за профессиональной поддержкой. Квалифицированный семейный консультант или психотерапевт может помочь вам пройти этот новый этап, подтолкнув вас к более глубокому пониманию.

Помните, что любовь в долгосрочных отношениях не статична, она развивается. Любовь, которую вы ищете, необязательно та же, с которой вы начинали, но она может быть чем-то старше, мудрее и даже более интимной, если вы этого хотите.