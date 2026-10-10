Как справиться с токсичным человеком и не потерять себя / © Credits

Реклама

У каждого есть такой человек: коллега, который подкалывает на совещаниях, родственник, который обязательно находит больное место, подруга, после разговора с которой почему-то начинаете сомневаться в себе, или знакомый, чье присутствие каждый раз оставляет после себя неприятный осадок.

Парадокс заключается в том, что иногда мы думаем о таких людях гораздо больше, чем о тех, кого на самом деле любим. Одна едкая фраза, которую они сказали три дня назад, может крутиться в голове во время ужина, прогулки или даже перед сном, об этом рассказало издание Psychology Today.

Реклама

Психология объясняет это тем, что когда мы воспринимаем поведение человека как угрожающее или унизительное, нервная система реагирует так, будто нам действительно нужно защищаться. Включается реакция «бей или беги», повышается уровень гормонов стресса, учащается сердцебиение, а мозг начинает искать ответ на вопрос: «Почему со мной так поступили?»

Реклама

При этом для организма не всегда имеет значение, происходит ли конфликт прямо сейчас или мы просто вспоминаем о нём. Постоянное переживание неприятной ситуации может поддерживать стрессовую реакцию ещё долго после самого разговора. То есть, когда вы в очередной раз мысленно спорите с токсичным человеком, ваш организм фактически переживает эту ситуацию заново.

Поймите, что вы застряли в этом круге

Самый важный шаг — осознать, что чужая токсичность может постепенно влиять и на ваше собственное эмоциональное состояние. Если постоянно жить в обиде, злобе и подозрениях, мозг привыкает к этому сценарию. Негатив становится не просто реакцией на конкретного человека, а своеобразной привычкой.

Именно поэтому иногда можно заметить странный эффект: человек, который годами ненавидит кого-то за его токсичность, сам становится всё более резким, циничным и недоверчивым. Он настолько долго живет в конфликте, что начинает перенимать его правила. И это точно не тот финал, которого вы хотите.

Прощение — это не подарок обидчику

Следующий шаг может показаться несправедливым — простить. Однако прощение в данном случае вовсе не означает сказать: «Ничего страшного, ты имел право так со мной поступить». Оно не требует восстанавливать отношения, забывать обиду или позволять человеку снова переступать ваши границы. Прощение — прежде всего отказ нести чужой поступок в себе.

Реклама

Когда человек мысленно держится за обиду, его физиологическая реакция на стресс усиливается. Когда же он представляет, что отпускает обиду, организм, напротив, успокаивается. Практики прощения могут снижать восприятие стресса, гнева и даже артериальное давление. Поэтому простить токсичного человека — не значит оказать ему услугу, это скорее способ перестать позволять его поведению управлять вашим настроением, телом и мыслями.

Пожелайте человеку добра

Вот здесь начинается самое сложное. Одно дело — перестать злиться, совсем другое — искренне пожелать человеку добра. На первый взгляд это кажется абсурдным, ведь зачем желать добра тому, кто причинил вам боль. Однако практики сострадания и доброжелательности показывают, что они могут положительно влиять на психологическое состояние, социальную близость и физиологическую реакцию организма на стресс.

В практике медитации доброжелательности человек сознательно направляет пожелания добра сначала себе, а затем другим. Известно, что даже краткие практики такого рода могут усиливать положительные эмоции и ощущение связи с другими.

Это не означает, что токсичный человек вдруг становится хорошим, и уж точно не означает, что вам нужно снова впускать его в свою жизнь. Просто можно посмотреть на это по-другому, например, если кто-то ведет себя жестоко, манипулирует, унижает или постоянно демонстрирует зависть, за этим часто стоят его собственные проблемы, неуверенность или глубокое недовольство собой. Это не оправдывает поведение, однако такая точка зрения помогает перестать воспринимать чужую токсичность как доказательство того, что с вами что-то не так.

Реклама

Мир с самим собой

Главная цель — не налаживать отношения с токсичным человеком любой ценой. Вы не обязаны оставаться рядом, поддерживать контакт или становиться друзьями. Ваша задача гораздо важнее — не превратиться в такую же в ответ.

Сначала отпустите обиду ради себя. Затем, если сможете, добавьте к этому сочувствие. Не для того, чтобы оправдать чужие поступки, а чтобы окончательно перестать быть заложником этой истории. И тогда происходит самое интересное: человек, который отнимал у вас столько ментального пространства, постепенно исчезает из ваших мыслей. А вместе с ней возвращаются спокойствие, энергия и способность радоваться тому, что действительно важно.

Новости партнеров

Новости партнеров