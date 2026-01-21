Как стабильные отношения влияют на вас в старости - секрет счастья после 60 лет / © Credits

Новое исследование показывает, что те, кто сохранял стабильные и поддерживающие брачные отношения, чаще испытывают психологическое и физическое счастье после 60 лет, об этом рассказало издание PsyPost

Мы часто рассуждаем о любви в контексте страсти и эмоций, и не задумываемся, как наши романтические истории формируют нас в долгосрочной перспективе. В то же время научные данные подтверждают, что стабильные отношения — это не только эмоциональная поддержка сегодня, но и вклад в здоровье и качество жизни завтра. Исследователи проанализировали более 18 тысяч участников поколения «бэби-бумеров» и обнаружили, что те, у кого стабильный брак, чувствовали больший уровень счастья в старшем возрасте по сравнению с разведенными, одинокими или теми, кто часто менял партнеров.

Важность стабильных отношений

Романтические отношения формируют нашу жизнь в ежедневных мелочах, например, взаимная поддержка, эмоциональная безопасность, совместное планирование и привычки влияют на здоровье, образ жизни и психологическое состояние. Поддержка партнера помогает снизить уровень стресса, предупреждает депрессию, тревожность и одиночество, а также способствует здоровым привычкам, например, правильному питанию, физической активности и регулярным медицинским обследованиям.

Основа исследования

На основе полученных данных ученые выделили пять типичных жизненных сценариев в отношениях:

Стабильный брак — короткие свидания с последующим долгосрочным первым браком. Повторный брак — первый брак в 20+ лет, развод, а затем новый брак в 30 лет. Развод без повторного брака. Серийное сожительство — частые свидания и сожительство в течение жизни. Одиночество — отсутствие постоянного партнера, иногда и отсутствие опыта серьезных отношений.

Исследование показало, что те, кто состоял в стабильном браке, имели самый высокий уровень счастья в старости, независимо от образования. Самое сильное падение качества жизни наблюдалось у тех, кто с плохим образованием пережил развод. Это подчеркивает, что социальные и материальные ресурсы взаимодействуют с отношениями и формируют долгосрочное счастье.

Стабильные отношения, в которых чувствуется поддержка — это не только о романтике, но и о долгосрочной инвестиции в собственное здоровье и счастье. В то же время нестабильное партнерство или длительное одиночество связаны с повышенным риском депрессии и стресса. Исследование также напоминает, что каждый этап жизни, каждая мелочь в отношениях имеет значение.

В мире, где быстрые знакомства и соцсети делают отношения хрупкими, эта научная идея звучит просто, счастливая жизнь в старости начинается с поддержки и стабильности уже сегодня.