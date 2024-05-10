Как узнать, что к вам чувствует человек: 3 психологические уловки

Мы всегда надеемся на чистосердечие человеческих чувств к нам и часто ошибаемся, потому что нас обманывают, или мы обманываем сами. Предлагаем вам 3 маленькие хитрости, чтобы убедиться в чувствах человека к вам.

На подсознательном уровне мы всегда хотим доверять людям, это, скажем так, наш природный рефлекс. Но жизнь с раннего возраста учит атрофировать это желание и встречать людей не с открытым сердцем, а с вдумчивой головой.

Неромантично, правда, но безопасно. И все же, у нас есть любимые и друзья, и иногда появляется мысль, все ли именно так, как они говорят и действительно ли их чувства к нам искренни. Залезть внутрь них нельзя, а детектор лжи для сумочки несколько великоват, поэтому, вот 3 уловки, чтобы понять, что о вас думает человек:

Тест на уязвимость.

Вы должны стать немного более уязвимыми для человека, открыться ему. Можете рассказать ему о чем-то, что вас действительно гложет. Главное, рассказывать все в деталях, почему для вас это настоящая проблема, что вы не знаете, как все решить, и как быть. Затем обратите максимальное внимание на то, какой будет ответная реакция на ваши слова. Большинство людей будет слушать вас внимательно и эмпатично, но если вы действительно нравитесь человеку, он станет вам сопереживать и всячески помогать. Он сделает все максимально зависящее от нее, чтобы найти выход из ситуации.

Язык тела.

В следующий раз, когда зайдете в комнату, обратите внимание на поведение человека и его действия. Если он меняет положение тела, когда видит вас, в более отрытую позу, будьте уверены, вы ему нравитесь.

Правило помех.

Это одна из подсознательных вещей, которую делает каждый человек, которому вы нравитесь. Когда вы будете рядом с ним, нечаянно разместите между вами несколько вещей. Это может быть что угодно, например, напиток, сумка или другая маленькая вещь. Если человек искренний в своих чувствах к вам, он начнет передвигать эти вещи в сторону, или вообще уберет их в поле зрения

Это абсолютно безопасные и простые действия, которые помогут вам более полно оценить отношения. Возможно, поставить где-нибудь точки, а возможно заметить кого-то другого, кто тянется к вам убирая препятствия, которые вы ставите.

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