Как защитить себя в случае домашнего насилия: объясняют юристы системы бесплатной правовой помощи

В ситуацию, когда собственный дом становится опасным местом, каждый год попадают тысячи украинцев. Только в 2022 году Нацполиция зафиксировала более 250 тыс. обращений по поводу домашнего насилия. Очевидно, это не полная статистика, ведь многие пострадавшие умалчивают о своей проблеме. Но важно знать, что рядом есть те, кто может помочь защититься от обидчика.

Система бесплатной правовой помощи (БПП) обеспечивает помощь юристов и привлечение адвокатов. Это сеть бюро (офисов) правовой помощи по всей Украине и дистанционные сервисы получения правовых услуг. В системе БПП работают опытные юристы, которые предоставляют консультации, могут помочь с подготовкой документов, подачей заявлений в правоохранительные органы. При необходимости для представительства интересов пострадавших в суде могут привлекаться адвокаты, эта услуга также будет безвозмездной. А партнерские учреждения системы БПП могут оказать психологическое сопровождение.

Как защитить себя в случае домашнего насилия с помощью юристов

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Юристы объяснят, что делать, чтобы защититься и подскажут, как поступить, когда полиция не помогает. А также помогут собрать доказательства и составить заявления в полицию и органы опеки.

В случае необходимости вам могут назначить адвоката, услуги которого будут безвозмездными.

Что будет делать адвокат/юрист, назначенный системой БПП

Представлять ваши интересы в суде или других государственных органах

Поможет составить необходимые документы: заявление на выдачу ограничительного предписания, заявление на возмещение материального/морального ущерба, заявление в суд о бездействии следователя и т.п.

Помочь получить направление в шелтер/убежище для пострадавших от домашнего насилия

Как можно наказать обидчика и защитить себя, рассказывает начальник отдела по вопросам гендерной политики, предотвращения и противодействия домашнему насилию Координационного центра по оказанию правовой помощи Диана Бабаян:

«Первое, что следует сделать, чтобы привлечь обидчика к ответственности – это сообщить о совершенном правоохранительным органам. Также следует обратиться к юристам и психологам для профессионального сопровождения. Следующим шагом для защиты от дальнейшей агрессии обидчика может быть получение ограничительного предписания. Суд может выдать его по результатам рассмотрения заявления, даже без признания обидчика виновным в совершении домашнего насилия. В случае невыполнения ограничительного предписания обидчика можно привлечь к уголовной ответственности — арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет».

Ограничительное предписание выдает суд по результату рассмотрения соответствующего заявления сроком от 1 до 6 месяцев с возможностью продления его действия. Права обидчика на этот период ограничиваются, это может быть:

запрещение находиться в месте совместного проживания;

устранение препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом общей собственности;

запрет приближаться на определенное расстояние до места жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;

запрещение лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшее лицо;

запрет писать, звонить и т.д.

Все эти меры предпринимаются для того, чтобы обезопасить пострадавших.

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