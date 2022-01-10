Какие признаки указывают на то, что пара вскоре может расстаться

Когда у пары прекрасные отношения: взаимная любовь, уважение, проявления заботы и внимания, общие интересы, то кажется, что так будет всегда. Однако далеко не все пары остаются вместе на всю жизнь. В определенный момент в отношениях возникают маленькие трещинки, которые постепенно увеличиваются и в конце концов превращаются в настоящую пропасть, которую невозможно перешагнуть.

Какие же симптомы указывают на то, что пара вскоре может расстаться? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

У каждого – своя жизнь

Поначалу влюбленные просто не могут жить друг без друга. Им вместе легко, хорошо и комфортно. Но бывает, что со временем люди начинают отдаляться друг от друга. Даже в свободное от работы время каждый начинает жить своими интересами. Муж постоянно где-то пропадает с друзьями, жена уходит в салон красоты или к подругам. Важно не то, что у каждого свои интересы и хобби (так и должно быть), а то, что люди просто перестали нуждаться в общении и присутствии друг друга.

Если пара перестала обсуждать события своей жизни, советоваться друг с другом, решать совместные проблемы и делиться радостями и горестями, значит, она скоро расстанется. Когда люди общаются дежурными фразами и сообщают друг другу только необходимую бытовую информацию, вроде "ты выносишь мусор, а я иду в магазин", это значит, что отношения трещат по швам.

Если интимная близость не привлекает

Если люди перестают стремиться к интимной близости друг с другом – это еще один нехороший признак. Конечно, у них может не совпадать темперамент, однако если люди любят и дорожат друг другом, они всегда найдут компромиссное решение. Если только один из партнеров начинает периодически избегать интимной близости, то другой при желании может подстроиться под ритм своей "половины" или смириться с ситуацией. Однако если оба партнера начали избегать занятий сексом, это уже путь к расставанию. Это значит, что люди просто охладели друг к другу. Рано или поздно оба найдут себе другой объект для сексуальных отношений – и пара расстанется.

Не раздражай меня!

Очень плохой признак, когда человек, с которым вы живете, начинает вас раздражать: не так сказал, не так оделся, не так держит вилку, отвратительно шутит и вообще все делает плохо и неприятно. Если раньше мелкие недостатки любимого человека казались чуть ли не достоинствами либо вы на них просто закрывали глаза, то впоследствии они становятся главным источником раздражения. Причем если это раздражение обоюдное, то жить вместе становится невыносимо. Конечно, при желании можно высказать друг другу основные претензии, и если в сердцах обоих еще живет теплое чувство друг к другу, то можно постараться избавиться от недостатков. Тогда пара сможет сохранить свой союз. А если жизнь превратилась в бесконечные обоюдные обвинения или, напротив, люди скрывают истинные чувства друг к другу и предпочитают поменьше общаться, то их ожидает разрыв.

Зачем ты меня обижаешь?

Если в начале совместной жизни каждый из партнеров очень щепетильно следит за тем, что и как говорит, боясь словом или жестом обидеть свою "половину", то со временем такая щепетильность может пройти и обидные слова и поступки начинают прорываться все чаще. Какое-то время обидчик еще просит прощения, но потом обидеть свою "половину" становится для него обычным делом. И даже если близкий человек старается "проглотить" незаслуженные обиды, находя оправдание такому поведению любимого (не выспался, устал, накрутили на работе), об обидах он не забывает. Обида копится внутри до определенной поры, а затем выплескивается наружу и после громкого скандала люди расстаются.

Понятно, что если речь идет не просто об обидных словах и поступках, а о физическом насилии и психологическом истязании, то нужно бежать от такого человека как можно быстрее и как можно дальше.

Ты меня уважаешь?

Без взаимного уважения не может быть настоящей любви и близких отношений. Если партнер неуважительно относится ко всему, что вам близко и дорого, не уважает ваше мнение, взгляды, работу и увлечения, это значит, что он ни в грош не ставит вас, как личность. Зачем тогда быть вместе?

Говори правду

Маленькая ложь рождает большое недоверие. Если вы однажды поймали своего любимого на лжи, то в глубине души останется недоверие к нему. Каждая ложь выжигает былое чувство и ведет к разрыву, потому что люди не могут быть вместе без взаимного доверия. И когда партнер говорит вам о любви, которую не испытывает – это тоже непростительная ложь, даже если он использует вранье, чтобы не обидеть вас, не ранить сердце.

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Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Понятно, что если вы сами хотите услышать красивые обманные слова, то это ваш выбор, однако о настоящих чувствах и серьезных гармоничных отношениях в данном случае можно не мечтать. Не стоит закрывать глаза на очевидные вещи и жить иллюзиями. Они скоро развеются и не останется ничего, кроме боли.

Унижение на людях

Если ваш любимый хотя бы раз унизил вас при других людях, это уже повод для того, чтобы подумать: "А нужен ли мне такой человек?". Что может быть хуже, чем обидные слова в ваш адрес или некрасивые поступки, которые совершаются при других людях? Например, в компании друзей ваш избранник говорит: "Чего ты сегодня такая страшная? Забыла накраситься?" Или: "Тебе нельзя пирожного, ты уже центнер весишь".

В такие моменты вам хочется провалиться сквозь землю, а ваша "половина" этого не понимает или просто не хочет понимать. Даже обидная шутка указывает на то, что ваш партнер чувствует неудовлетворенность или раздражение, и это выплескивается наружу. Если он так поступил однажды, то уже вряд ли остановится. Хуже того, он на людях может устроить громкое выяснение отношений или будет вас отчитывать, как провинившуюся дурочку. Быть может, ему доставляет удовольствие вас дразнить и доводить до истерики? Ни в коем случае не ведитесь на публичные ссоры. Это выглядит отвратительно. Лучше все высказать дома и расставить все точки над і. Но разве о таких отношениях вы мечтали, когда начинали совместную жизнь?

Если вас не ценят...

Если вы видите, что ваша забота, внимание, желание помочь абсолютно не ценится и воспринимается как должное, да еще вызывает претензии, значит, в отношениях появилась огромная трещина. Быть может, вы перестарались с заботой, но, скорее всего, у вашей "половины" просто охладело былое чувство...

Измены ведут к разрыву

Если партнер ищет развлечений на стороне, с этим тяжело мириться. Но хуже всего, когда партнер одержим другим человеком и его постоянно тянет к нему. Многие женщины (мужчины) в таких ситуациях принимают выжидательную позицию, мол, натешится и вернется обратно. Однако былых теплых и искренних отношений уже не будет. Так стоит ли ждать, когда пройдет наваждение у твоего избранника? Оно может не пройти и привести к разрыву, но уже по его инициативе...

Если чувствуешь себя одиноким

Часто бывает так, что человек, будучи в браке, ощущает себя совершенно одиноким. Его партнер занят своей работой, своими интересами и совершенно не интересуется жизнью близкого человека. Поначалу обделенный вниманием человек пытается что-то объяснить, рассказать и показать, но наталкивается на нежелание слушать и постепенно привыкает к тому, что близкий человек от него отгородился и живет исключительно своими интересами. В результате каждый углубляется в собственную жизнь и былое счастливое "мы" просто уходит в прошлое. Это признак скорого разрыва.

Еще недавно семья строила общие планы на будущее, а теперь никто ничего не обсуждает и ни к чему не стремится. В душе смятение и боль. Даже такое приятное и обычное явление, как совместный поход в кино, кажется ненужной тратой времени. Это финишная прямая.

Однако, если партнеры сохранили хотя бы малую часть былых чувств и уважения друг к другу, они могут попытаться реанимировать свои отношения. Для этого нужно просто искренне поговорить друг с другом без истерик и обвинений. Если же у обоих нет желания даже говорить, значит, следует мирно расстаться, быть может, пока на определенное время, чтобы проверить свои чувства.

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