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ТСН в социальных сетях

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Отношения
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Когда друзья отменяют планы ради "лучшего предложения", стоит ли давать им второй шанс

Договоренности между друзьями — это не только о встречах, но и о взаимном уважении. Именно поэтому отмена планов в последнюю минуту может оставлять неприятный осадок, особенно если причина заключается не в форс-мажоре, а в появлении более привлекательной альтернативы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Друзья

Друзья / © www.credits

Отменять планы из-за непредвиденных обстоятельств вполне нормально. Однако ситуация выглядит совсем иначе, когда человек постоянно отодвигает уже согласованные планы на второй план из-за новых приглашений или более интересных событий, об этом рассказало издание The Washington Post.

Такие поступки часто воспринимаются как сигнал о приоритетах. Даже если намерения обидеть никого нет, человек, с которым отменили встречу, может почувствовать себя менее важным или просто «запасным вариантом».

В подобных ситуациях нет необходимости устраивать конфликт или требовать объяснений. Лучший способ реагирования — сделать выводы и в дальнейшем ориентироваться на собственный комфорт. Если после такой ситуации желание планировать новые встречи исчезает, это вполне естественная реакция.

В то же время стоит помнить, что одноразовая ошибка не всегда характеризует человека. Однако если подобное поведение повторяется регулярно, оно может свидетельствовать об отсутствии уважения к чужому времени и договоренностям.

В здоровых дружеских отношениях важными остаются не только общие интересы или приятное общение, но и надежность. Ведь настоящая ценность дружбы часто проявляется именно в том, насколько люди готовы придерживаться своих обещаний и относиться ко времени других так же бережно, как к собственному.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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