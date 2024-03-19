Когда любовь закончилась: психологиня назвала 8 шагов, чтобы отпустить человека

В жизни иногда важно отпустить и эмоционально оторваться от некоторых людей, чтобы сохранить свое психическое здоровье и двигаться вперед.

Выходить из сложных или нежелательных отношений может быть тяжелым эмоциональным испытанием. Психолог Франческа Тигинеан предлагает восемь обоснованных шагов, которые помогут вам справиться с ситуацией и перейти к новому этапу вашей жизни.

Принятие

Примите свои эмоции и позвольте себе ощущать боль. Это нормально быть привязанным к кому-то и страдать, когда вы отпускаете человека. Так вы освобождаете себя от привязанности к прошлому.

Сделайте символический жест

Это может быть написание письма человеку, а затем его сожжение или уничтожение связывающих вас вещей.

Расстояние и границы

Создайте физическое и эмоциональное расстояние, чтобы успокоить свои эмоции. Старайтесь не обращать внимания на воспоминания.

Саморазвитие

Направьте свое внимание на саморазвитие и находите новые интересы.

Не романтизируйте отношения

Рассмотрите реальность прошлых отношений и избегайте романтизации или идеализации. Помните, что вы разошлись по определенным причинам.

Список отрицательных черт

Составьте список негативных качеств и поведения личности, что даст вам понимание, почему отношения были разорваны.

Список положительных черт

Подчеркните свою собственную ценность, составив список ваших положительных качеств и достижений.

Сосредоточьтесь на будущем

Полагайтесь на будущие возможности и создайте новые цели, чтобы открыть новую страницу своей жизни.

Помните, вы заслуживаете счастливых и здоровых отношений. Хотя этот процесс может быть трудным, заранее обдуманные шаги могут помочь вам совершить переход к новому этапу вашей жизни.

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