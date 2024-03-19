Когда любовь закончилась: психологиня назвала 8 шагов, чтобы отпустить человека

В жизни иногда важно отпустить и эмоционально оторваться от некоторых людей, чтобы сохранить свое психическое здоровье и двигаться вперед.
Выходить из сложных или нежелательных отношений может быть тяжелым эмоциональным испытанием. Психолог Франческа Тигинеан предлагает восемь обоснованных шагов, которые помогут вам справиться с ситуацией и перейти к новому этапу вашей жизни.
Принятие
Примите свои эмоции и позвольте себе ощущать боль. Это нормально быть привязанным к кому-то и страдать, когда вы отпускаете человека. Так вы освобождаете себя от привязанности к прошлому.
Сделайте символический жест
Это может быть написание письма человеку, а затем его сожжение или уничтожение связывающих вас вещей.
Расстояние и границы
Создайте физическое и эмоциональное расстояние, чтобы успокоить свои эмоции. Старайтесь не обращать внимания на воспоминания.
Саморазвитие
Направьте свое внимание на саморазвитие и находите новые интересы.
Не романтизируйте отношения
Рассмотрите реальность прошлых отношений и избегайте романтизации или идеализации. Помните, что вы разошлись по определенным причинам.
Список отрицательных черт
Составьте список негативных качеств и поведения личности, что даст вам понимание, почему отношения были разорваны.
Список положительных черт
Подчеркните свою собственную ценность, составив список ваших положительных качеств и достижений.
Сосредоточьтесь на будущем
Полагайтесь на будущие возможности и создайте новые цели, чтобы открыть новую страницу своей жизни.
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Помните, вы заслуживаете счастливых и здоровых отношений. Хотя этот процесс может быть трудным, заранее обдуманные шаги могут помочь вам совершить переход к новому этапу вашей жизни.
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