Когда вы — и жена, и психолог, и лучшая подруга: как понять, что отношения вас изматывают / © Credits

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Представьте себе ситуацию, ваш партнер возвращается домой после встречи с друзьями и сразу же рассказывает вам все подробности вечера. Вы знаете, кому на работе сейчас тяжело, с кем он давно не общался, кого нужно поздравить с днем рождения и почему у него последние несколько дней плохое настроение. А ещё именно вы придумываете, куда пойти вдвоём, договариваетесь о встречах с другими парами и помогаете ему поддерживать дружеские связи.

Сначала это может казаться естественной частью близости, однако со временем может появиться ощущение, будто отношения превратились в ещё одну работу, а вы отвечаете не только за собственные эмоции, но и за внутренний мир взрослого мужчины.

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Именно об этом пишет издание Good Housekeeping и объясняет феномен «mankeeping» («менкипинг») или эмоциональное обслуживание мужа. Его суть не в том, что партнёры помогают друг другу, а в том, что забота становится неравномерной, один человек постоянно организует, напоминает и поддерживает, тогда как другой привыкает полагаться на него.

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Что такое «mankeeping»

Этот термин впервые ввела в 2024 году исследовательница Стэнфордского университета Анжелика Феррара. Он описывает невидимую работу, которую женщины нередко выполняют в отношениях, поддерживая социальную и эмоциональную жизнь своих партнеров.

Речь идет не только о бытовых мелочах, это также планирование совместного досуга, поддержание контактов с друзьями и родственниками, напоминания о важных событиях, помощь в осмыслении чувств и попытки улучшить настроение партнера. Проще говоря, женщина может незаметно стать для мужчины и лучшей подругой, и личным организатором досуга, и человеком, который помогает ему разобраться в собственных эмоциях.

В то же время специалисты не утверждают, что это явление стало более распространенным, чем раньше. Возможно, теперь женщинам просто легче его распознать и назвать вещи своими именами. Когда собственная жизнь становится насыщеннее, дисбаланс в отношениях ощущается острее. «Mankeeping» не означает, что мужчина обязательно равнодушен, эгоистичен или неспособен любить. Проблема возникает тогда, когда поддержка перестает быть взаимной, а ответственность за эмоциональный комфорт пары фактически ложится на одного человека.

Как понять, что вы взяли на себя слишком много

Не каждая пара, в которой один из партнеров лучше планирует встречи, а другой охотнее говорит о чувствах, сталкивается с проблемой. В здоровых отношениях обязанности могут распределяться по-разному, главное — устраивает ли это обоих. Однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать об эмоциональной перегрузке.

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Вы отвечаете за его социальную жизнь . Именно вы предлагаете встретиться с друзьями, пишете знакомым, планируете совместные выходные и напоминаете партнеру поддерживать контакты.

Вы становитесь его единственной эмоциональной опорой. Он рассказывает вам о каждой проблеме, но почти не обсуждает свои переживания с друзьями или другими близкими. В результате вы оказываетесь в роли человека, который должен выслушать, успокоить, помочь разобраться и найти решение.

Вы постоянно напоминаете о важных вещах. Поздравить родных, позвонить другу, поддержать знакомого — всё это держится в вашей голове.

Вы чувствуете ответственность за его настроение. Если он расстроен, вы пытаетесь выяснить причину, если злится — ищете способ успокоить, переживает из-за работы — откладываете собственные дела, чтобы помочь ему справиться.

Вы устаёте от отношений больше, чем от других сфер жизни. Это один из важнейших признаков. Вы можете любить партнёра, ценить его и в то же время чувствовать, что взаимодействие с ним отнимает слишком много сил.

Почему женщина становится менеджером отношений

Одной из причин является воспитание и общественные ожидания. Девочек чаще поощряют проявлять внимательность к чувствам других, поддерживать отношения, замечать изменения в настроении и заботиться о близких. Мальчиков же нередко учат скрывать уязвимость, самостоятельно справляться с проблемами и не слишком открыто говорить об эмоциях.

Во взрослой жизни эта разница может превратиться в привычный сценарий, когда женщина первой замечает проблему и пытается её решить, а мужчина постепенно привыкает к тому, что в эмоционально сложных ситуациях именно партнерша поможет ему разобраться.

Еще один фактор — отсутствие близких дружеских связей. У мужчин часто значительно меньше близких друзей, а у некоторых их вовсе нет. Различие заключается также в том, как мужчины и женщины поддерживают дружеские отношения. Женщины чаще обсуждают с близкими друзьями семейные вопросы, физическое и психическое здоровье, тогда как мужское общение нередко сосредоточено на совместных занятиях, спорте или актуальных событиях.

Это не означает, что все мужчины избегают эмоциональной близости, а женщины от природы умеют её создавать. Однако если у партнера нет других людей, с которыми он мог бы откровенно поговорить, именно романтические отношения рискуют стать его единственным источником поддержки.

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Когда забота становится второй работой

Проблема «mankeeping» не обязательно проявляется в крупных конфликтах. Наоборот, она может состоять из десятков мелких дел, которые по отдельности кажутся незначительными, но в совокупности отнимают много времени и энергии.

Вы с удовольствием можете устраивать семейные праздники, помогать партнеру пережить сложный период или знакомить его с новыми людьми. Однако если это всегда происходит только по вашей инициативе, постепенно появляется ощущение несправедливости. Особенно тяжело, когда ваша поддержка воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

В такой ситуации отношения перестают восприниматься как партнерство и начинают напоминать ещё одну работу. Каждая проблема на работе, семейный спор, сложное решение или переживания мужа ложатся на ваши плечи.

Можно ли изменить ситуацию

Да, если оба партнера готовы признать проблему и работать над ней. «Mankeeping» не обязательно означает, что отношения обречены. Однако изменить ситуацию силами одного человека, который уже измотан, вряд ли удастся.

Первый шаг — спокойно поговорить о том, что происходит. Не обязательно начинать с упреков, лучше описать свои чувства. Следующий шаг — перестать автоматически брать все на себя. Если партнер хочет увидеться с друзьями, предложите ему самому договориться о встрече. Если он давно не звонил близкому человеку, не спешите напоминать. Если он переживает из-за какой-то проблемы, можно выслушать его, но не брать на себя обязанность немедленно найти решение. Это не наказание и не игра в равнодушие, а возможность вернуть партнеру ответственность за его собственную жизнь.

Однако не стоит ожидать мгновенных перемен. Если мужчине сложно заводить друзей или говорить о чувствах, ему могут помочь спортивные клубы, кружки по интересам, группы поддержки или индивидуальная психотерапия. Не всем легко налаживать близкие отношения с помощью долгих разговоров, иногда дружба начинается с общего хобби или регулярных встреч.

Цель заключается не в том, чтобы заставить партнера стать другим человеком, а в том, чтобы он постепенно научился самостоятельно поддерживать связи и заботиться о собственном эмоциональном состоянии.

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