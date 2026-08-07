Конец любви, когда она зарабатывает больше него: почему такие пары чаще расстаются

Смерть любви, когда она зарабатывает больше, чем он / © Credits

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Еще несколько десятилетий назад модель семьи была гораздо проще, мужчина работает и обеспечивает семью, женщина отвечает за дом и детей. Однако современная реальность изменилась, и женщины всё чаще получают высшее образование, занимают руководящие должности, открывают собственный бизнес и во многих парах становятся партнёрами с более высоким доходом.

Казалось бы, финансовая независимость должна только укреплять отношения. Однако социологи заметили интересную закономерность, в гетеросексуальных парах, где женщина зарабатывает больше мужчины, уровень разрывов отношений становится выше, об этом сообщило издание PsyPost.

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Долгое время наиболее популярное объяснение звучало так: причина — традиционные гендерные роли. Якобы общественные ожидания в отношении мужчины как главной финансовой опоры создают напряжение, когда женщина берет на себя эту роль. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Marriage and Family, ставит под сомнение эту версию.

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Масштабное исследование

Команда исследователей под руководством Пилар Гоналонс-Понс проанализировала данные о разнополых парах из 29 экономически развитых стран за период с 2004 по 2020 год. Учёные пытались выяснить, что именно влияет на повышенный риск расставания в случаях, когда у женщины доход выше. Они проверяли несколько возможных объяснений, а именно:

влияние традиционных гендерных представлений

финансовая независимость женщины

разницу в карьерных возможностях

сложность совмещения работы и семейных обязанностей

Женщина с более высоким доходом не является причиной разрыва отношений

Результаты подтвердили, что у пар, в которых женщина зарабатывает больше, вероятность расставания действительно была примерно на 36% выше по сравнению с парами, где основным кормильцем был мужчина.

Однако самое интересное, что исследователи не нашли убедительных доказательств того, что главной причиной являются именно традиционные представления о роли мужчины и женщины. Страны с более консервативными взглядами на гендерные роли не продемонстрировали более сильной связи между доходом женщин и разводами. То есть сама по себе культура, согласно которой «мужчина должен зарабатывать больше», не объясняет эту тенденцию полностью.

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Также не подтвердились и другие популярные версии, согласно которым причина заключается исключительно в финансовой независимости женщин, разнице в социальном статусе или сложности найти партнера с аналогичным уровнем дохода.

Главный фактор — не деньги, а гармония в семье

Наиболее сильную связь исследователи обнаружили в сфере, знакомой многим семьям, — в конфликте между работой и семейными обязанностями. Это в значительной степени касалось пар с детьми. По результатам исследования:

у пар с детьми, где женщина была основным кормильцем, риск развода был на 49% выше по сравнению с парами, где больше зарабатывал мужчина

в бездетных парах этот показатель составлял около 23%

Это может свидетельствовать о том, что проблема заключается не в самом доходе женщин, а в том, как распределяются домашние дела, уход за детьми и эмоциональная нагрузка.

Карьера женщины развивается, а домашние роли остаются прежними

Авторы исследования предполагают, что напряжение может возникать в тех случаях, когда женщина продолжает активно развиваться в профессиональной сфере после рождения детей, но партнер недостаточно участвует в ведении домашнего хозяйства.

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То есть современная проблема заключается не в том, что «женщина зарабатывает больше — мужчине это тяжело», а скорее в том, что «женщина зарабатывает больше, но от неё всё равно ожидают выполнения большей части домашних и семейных обязанностей». Именно эта двойная ответственность может создавать дополнительный стресс в отношениях.

Деньги сами по себе не разрушают отношения

Исследователи подчеркивают, что эти результаты не означают, что высокий доход женщины является причиной развода. Невозможно сказать, что именно зарплата определяет будущее пары. На отношения влияют десятки факторов, таких как качество общения, уровень поддержки, совместимость, продолжительность отношений и многие другие личные обстоятельства.

Кроме того, исследование имеет определенные ограничения, ведь международные опросы не могут в полной мере оценить эмоциональную близость партнеров, стиль общения или реальное распределение бытовых обязанностей.

Кроме того, результаты касаются только разнополых пар в странах с высоким уровнем дохода, поэтому их нельзя автоматически распространять на все типы отношений.

Сегодня вопрос уже не в том, кто приносит домой больше денег. Настоящим испытанием становится то, способны ли партнеры вместе адаптироваться к новой реальности. Успешные отношения строятся не на одинаковых зарплатах, а на уважении, партнерстве и готовности делить ответственность — и финансовую, и бытовую, и эмоциональную.

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