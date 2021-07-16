Любовь и вирус: что изменилось в дейтинге за время с начала пандемии

Марина Фролова утверждает, что брачный рынок в пандемию выжил, хоть и не без потерь.

Безусловно, пандемия, которая началась в начале 2020 года, разрушила многие жизни и планы. Мы все читали в новостях о самоубийствах и домашних конфликтах. Полтора года мы живем в изменившемся мире в условиях неопределенности. Люди перестали путешествовать. Общение перешло в виртуальный мир. Но есть сферы и бизнес, которым не может помешать ни третья мировая, ни ядерный взрыв. Это потребность людей в продуктах питания и дейтинг.

Еще летом-осенью 2020-го и зимой 2021-го многие киевские отели снизили цены из-за отсутствия туристов, но рестораны (очень многие) в центре города работали и в карантин. И я тоже работала и переводила на свиданиях. И это было очень забавно и страшно – находится в подвале переполненного ресторана, где люди сидят на головах друг у друга и курят кальян, официанты иногда в масках, иногда нет, а улицу патрулирует полиция.

В тот день я была переводчиком на свидании 60-летнего бездетного холостяка из Евросоюза, посвятившего армии всю жизнь и решившего накануне пенсии жениться. Внутрь заходили по звонку через своего менеджера и с черного входа. Некоторые рестораны, у которых нет черного входа, закрывали окна жалюзи и делали вид, что они закрыты.

Путешествия

Несмотря на проблемы с международными перелетами и коронавирусными ограничениями, не было проблем только с немецкими женихами. Как признавалась владелица одного крупного брачного агентства в Германии, от нее кавалеры ехали в тех же количествах, что и до пандемии. Однако они ехали в основном в Украину, потому что Россия закрыла границы, а в Беларуси начались массовые акции протеста.

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Осенью 2020-го и зимой 2021-го, когда во многих странах был жесткий локдаун, иностранцы переезжали жить в Киев. Я знала таких немцев. Тут можно было ходить в рестораны, спортзал, на свидания. Центр Киева – прекрасное место с парками, позитивной атмосферой, ресторанами, где практически в каждом говорят по-английски.

У многих брачных агентств была полная катастрофа с женихами. Вечеринок не было полтора года. И летом 2021-го их до сих пор нет никаких, но я встречала рекламу в интернете украинских спид-дейтингов (быстрые знакомства в кафе) в Киеве, за участие в которых платят обе стороны. Но мы же понимаем, что с заграничными обеспеченными женихами, которые выкладывают за участие от 800 евро (европейцы) и до тысячи долларов (американцы с канадцами), это не сравнить. Кому нужен местный мужчина со стаканом сока, когда есть те, кто не экономит на продуктах!

Американское агентство, которое последние 30 лет делало масштабные вечеринки в Киеве на сотни гостей, планировало очередную на апрель 2021 года, но в Украине снова ввели локдаун на 5 недель. Слишком непредсказуемыми стали поездки из других стран с постоянно возникающими проблемами с тестами на коронавирус. А что говорить про групповые поездки.

Я работаю с немецкоязычными женихами: Германия, Швейцария, Австрия. Так вот немцы приезжают с июня 2020-го, как только во всем мире открыли границы. Им было легче, чем австрийцам и швейцарцам, которым в определенный момент запретили выезжать, а по возвращении домой надо было отсидеть 14 дней в карантине. У немцев было проще: тест по прилете, через 5 дней снова тест, и если он негативный, то ты свободен.

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Американцы прилетали редко и не пожилые (до карантина прилетали и 80-летние). Когда прошлой осенью Украина закрыла границы, то один американец прилетел на своем самолете. Выбирал он, правда, только моделей на 20-30 лет младше. В этом бизнесе 70% женихов старше невест на 20-30 лет. Уже летом 2021-го полетело больше. Многие сделали прививки в своих странах и теперь могут беспрепятственно перемещаться по миру. Стали прилетать и 70-летние. Некоторые ждут вторую дозу вакцины этим летом и тоже собираются в путь.

Тренды в переписках и онлайне

Есть темы вроде погоды, кулинарии и спорта, которые считаются нормальными для обсуждения незнакомыми людьми. Главное, чтобы не политика, религия или откровенные намеки на секс с первого письма или сообщения. Такие вещи часто вызывают конфликты.

С началом пандемии появился новый тренд. Он затрагивает всю планету и все возрасты. Примерно в 90% случаев в переписках и на встречах пары обсуждают коронавирус. Если в 2020-м мужчины жаловались на карантин, на то, как сходят с ума, и на проблемы в бизнесе, то сейчас просто обсуждаются новости из сферы медицины. Стало нормальным спрашивать: "А ты сделал прививку? А какой вакциной?". Обсуждаются темы болезней близких и друзей. Пары честно признаются на свиданиях и в переписках друг другу в том, болели ли они коронавирусом. Очень многие мужчины, даже спортивные, стали жаловаться, что набрали вес за время локдаунов. В большинстве стран Европы, Великобритании, в отличие от Украины, локдауны были настоящими: закрывали абсолютно все, кроме супермаркетов. Кстати, парикмахерские были тоже закрыты. Это еще одна больная тема для мужчин, которые все же предпочитают короткие стрижки длинным волосам. У них там не так просто, как во многих украинских городах, найти парикмахера на дому, а подпольных салонов красоты нет. Многие даже отказывались от свиданий в Zoom или Skype по причине того, что не стрижены.

Так как встречаться и путешествовать было непросто, то все свидания и вечеринки перешли в онлайн-формат. Вместо вечеринки в Киеве и Германии в ресторане появились вечера знакомств Zoom на сотню человек. Даже международную конференцию по брачному бизнесу, которая до пандемии проходила в Нью Йорке, провели онлайн. Сначала в Zoom выступили спикеры, а потом все разошлись по комнатам.

И летом 2021 года кажется, что вот-вот – и все, но это еще не конец. Всемирная организация здравоохранения уже предсказала новые проблемы от индийской мутации вируса, который придет из России.

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