Любовь как бразильский сериал: почему спокойная любовь иногда кажется "скучной"

Любовь как бразильский сериал / © Credits

Реклама

Мы формируемся не только с представлениями о любви из фильмов и сериалов, но и из собственного эмоционального опыта. И если в детстве любовь важных нам людей была нестабильной, напряженной или непредсказуемой, мозг запоминает простую формулу, что любовь — это эмоциональное напряжение.

Именно поэтому, по словам психолога Людмилы Черновой, у людей с тревожным типом привязанности спокойные отношения могут вызывать внутренний дискомфорт. Когда партнёр рядом даёт стабильность, заботу и безопасность, внутри может возникать тревога, что возможно всё это не настоящее и вовсе не любовь. Но на самом деле происходит другое — тело просто ещё не научилось распознавать новую модель отношений, где нет постоянной угрозы потери.

Тип привязанности влияет на любовь

Тип привязанности — это своеобразная «карта» того, как мы реагируем на близость. Он незаметно, но системно влияет на то, кого мы выбираем в качестве партнеров, почему терпим холодность или драму, почему боимся близости или наоборот, исчезаем, когда отношения становятся слишком важными.

Реклама

Это не просто психологический термин, а способ, которым нервная система привыкла переживать близость. И когда эта система настроена на напряжение, покой может казаться пустотой.

«Скучный» партнер — на самом деле безопасный

Психолог приводит типичную историю из своей практики: клиентка описывает своего партнера как «слишком спокойного». Он серьезный, уравновешенный, стабильный, дает заботу и безопасность. Однако у него нет того, что она называет «искрой», у нее от него нет бабочек в животе, эмоционального подъема.

Тогда возникает сомнение, возможно, это не любовь, а просто привычка.

Однако с точки зрения психологии ситуация выглядит иначе. Партнер действительно любит и проявляет это через стабильность, присутствие и заботу. Просто для человека с тревожным типом привязанности этой «тихой любви» может быть недостаточно, потому что его внутренняя система привыкла узнавать любовь через другое, а именно через эмоциональные качели, ревность, напряжение и примирение.

Реклама

Драма кажется «настоящей любовью»

Тревожная привязанность часто формирует парадокс: чем спокойнее отношения — тем менее «реальными» они кажутся. Но это не интуиция и не «шестое чувство», а привычка нервной системы реагировать на знакомый сценарий. Если любовь в прошлом была связана с нестабильностью, мозг может воспринимать спокойствие как нечто новое, а значит — опасное или «неправильное».

Поэтому интенсивные эмоции, ревность или неопределенность могут ошибочно ощущаться как доказательство сильной любви.

Людмила Чернова

Любовь без эмоциональных штормов не всегда означает отсутствие чувств. Часто это означает присутствие безопасности — того состояния, к которому психика просто еще не привыкла. Тип привязанности не определяет, кого мы можем любить, но объясняет, как мы это делаем. Иногда самое сложное во взрослой любви — не найти «искру», а научиться не путать тревогу со страстью.

Новости партнеров