Любовь, предательство и ревность: антрополог рассказала о природе наших чувств

Иногда не хватает слов, чтобы описать собственные чувства и любовь, знаний, чтобы понять, что к чему и зачем мы делаем те или иные вещи. Попробуем найти ответы на частые вопросы, связанные с любовью.

Антрополог Dr. Helen Fisher специально для канала WIRED ответила на интересные вопросы из интернета относительно любви и чувств.

Существует ли любовь с первого взгляда

Существует. Любовь – это мозговая реакция (такая же, как страх или злоба), которую можно спровоцировать к активности в любой момент. Вы должны быть готовы к этому. У каждого из нас есть определенные любовные характеристики, сознательный и подсознательный список того, что мы хотим видеть и ищем в партнере. И если вы видите человека и сразу замечаете (бессознательно) в нем пункты из своего "любовного" списка, может возникнуть вспышка любви. Симпатия растет медленно, а вот любовь с первого взгляда может быть спровоцирована мгновенно.

Откуда возникает любовь

Ученые полагают, что любовь – это определенный тип зависимости. Когда вы безумно влюблены и вас бросают, это ужасный опыт, но "время заживляет раны". Это происходит благодаря мозговой системе, которая развивалась и адаптировалась к жизни на протяжении миллионов лет. Ведь в течение всего этого времени человек развивался и паровался, понимая, что так легче существовать. 97% млекопитающих не паруются, благодаря эволюции люди начали делать это и влюбляться, и это специфическая активность определенного отдела нашего мозга, который называется прилегающим ядром. Итак, романтическая любовь адаптивна и извечна.

Есть ли любовь на сайтах знакомств

Такие сайты и приложения действительно работают и помогают в любви. Интересно, но около 40% одиноких людей признаются, что человека, с которым они в последний раз были на свидании, встретили в Интернете. Но не слишком увлекайтесь такими приложениями. Можете сходить на свидание с 5-9 людьми, а затем остановитесь и попробуйте познакомиться с кем-то одним из них поближе. Обращайте внимание на приятные моменты, чтобы сказать на следующей встрече "да", вместо "нет" и будьте сосредоточены на том, что вы делаете, внимательно познавая человека.

Можно ли по-настоящему любить и одновременно изменять

Да, ведь за секс и любовь отвечают разные участки мозга. Вы можете любить человека и при этом обманывать его, так построен наш мозг. Это можно назвать двойной репродуктивной стратегией человека. Это влечение к тому, чтобы влюбиться и любить, имея одновременно склонность к измене. Но, подавляющее большинство влюбленных не изменяют.

Как работает привлекательность

Существует огромное количество культурных причин, почему мы влюбляемся. Существует четыре мозговых системы и разные черты личности, стимулирующие проявление привлекательности. Нас притягивает к людям с похожими нашим чертами. Привлекательность – симбиоз работы мозга, культуры, воспитания и химических аспектов.

Любовь, измена и ревность / Фото: Credits

Как отличить романтическое и платоническое притяжение

Существует конкретный список черт, связанных с романтической привлекательностью и не имеющих никакого отношения к платоническому влечению. Когда мы говорим о романтике, все вокруг приобретает другой, более яркий смысл, почти все напоминает или ассоциируется с человеком, которому мы симпатизируем. Романтическая привлекательность – это одержимость, в то время как платоническая менее яркая и интенсивная.

Онлайн – знакомства/свидание – смерть романтики

Нет, онлайн-знакомства не могут убить романтику, ведь это мозговая деятельность, как чувство страха, злости, голода или жажды, которая развивалась миллионы лет. Если посмотреть на историю человечества станет ясно, что чувство любви никуда не исчезает, не атрофируется и можно утверждать, что оно останется с нами, пока мы живы и существует человечество.

Существует ли родство душ

Да, существует. У вас может быть много родственных душ, но не одновременно. То есть если вы рядом со своей в эту минуту другие вам не интересны и не важны. Когда вы находите свою вторую половинку, другие вам не нужны, но это не значит, что только с этим человеком вам будет комфортно и хорошо.

Почему любовь ассоциируется с сердцем

Наверняка никто не знает ответа на этот вопрос. Началось все в далеких 1300 годах с картин Giotto di Bondone, хотя и до этого встречалась уже такая форма. Возможно, причина психологическая, ведь когда мы влюблены наше сердце бьется быстрее.

Была ли любовь, если все быстро перегорело

Нет, скорее всего, это не была любовь, ведь в неё вовлечены три разных мозговых системы для спаривания и размножения – половое влечение связано с тестостероном. Романтичность – с дофаминовой системой, привязанность – с безопасным долгосрочным партнерством. Ко всем трем аспектам нужно быть готовым.

Нормально ли ревновать, когда любишь

Да, ведь таким образом вы защищаете себя и партнера. Это чувство может быть направлено не только на него, но и на детей, собственные вещи и свободу. Ревность – результат эволюции, защитная реакция, которую использует наш мозг, чтобы удержать партнера.

Итак, любовь – то, что мы почти не в силах контролировать и свое начало она берет не в сердце, как мы привыкли считать, а в голове. Сердце только "шкварчит" и говорит нам, что в голове царят эндорфины.

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