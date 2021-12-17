Любовница или "консерва": как выйти из бесперспективных отношений

Одна спокойно занимается своими делами в перерывах между свиданиями. А вторая составляет свой график, ориентируясь на свои скудные знания о том, когда у него будет свободное время. Одна обижается, капризничает и требует внимания и подарков. Вторая радуется тому, что дают, и благодарна хотя бы за эту малость. О том, чтобы попросить что-то для себя, и речи не идет.

Ни одну из них не зовут замуж. Но первая заранее знает правила игры и мастерски по ним играет. Вторая безвольно ждет, когда ситуация изменится, придет ее звездный час, и ей дадут сыграть ее партию. Одна любовница, а вторую неофициально называют "консервой".

О том, кто такая любовница-"консерва" и как выйти из таких "законсервированных" отношений, рассказывает Татьяна Селезнева – психолог, гештальт-терапевт, плейбек-практик.

Формат отношений – любовники

Он может быть женат, а может быть свободным. Но их формат отношений – любовники. Еще такие отношения называют sex-only или дружба+секс. Они встречаются с регулярностью, о которой взаимно договорились. Она не ждет от него признаний в любви и предложения руки и сердца, а он от нее – верности.

Особенность таких отношений – в них все ясно. Определены роли и регулярность встреч. Определены также формат и место встречи. Любовники могут ходить в рестораны, в кино, посещать мероприятия, общаться между встречами, а могут встречаться только для секса. И тот, и тот формат ясен с самого начала.

Портрет любовницы многогранен. Женщина, которая осознанно соглашается на эту роль, знает, что ей нужно в таких отношениях, и заранее об этом заявляет. Это может быть вполне зрелая женщина, которая была замужем или в длительных серьезных отношениях и уже (или пока) не хочет повторять такой формат. Такие женщины говорят: "Я хочу жить для себя и заниматься сексом для удовольствия и для здоровья".

Распространение феминизма сыграло большую роль в том, что все больше женщин отказываются ограничивать свою свободу и реализацию семьей, детьми и бытом и предпочитают встречаться с мужчинами (или женщинами) только для секса и дружбы. Многие женщины пробуют себя в полиаморных отношениях, в которых у них есть один постоянный партнер и один или более любовников.

Несмотря на то, что подобные отношения выходят из моды, все еще довольно много женщин, которые выбирают статусных, чаще всего женатых мужчин и соглашаются быть любовницами в обмен на секс, подарки и содержание.

В роли любовницы может оказаться и любящая женщина, которая либо врет себе, соглашаясь на эту роль, либо ждет, что ее "повысят" до уровня невесты или жены. Если ситуация затянется, то такая женщина рискует перейти в состояние "консервы".

Та, которая ждет

Некоторое время назад по Сети ходила статья о том, что заключенные, когда бегут из тюрьмы, берут с собой одного сокамерника, которого можно будет съесть в случае голода. Тот, естественно, не знает о своей участи, и радуется возможности сбежать. Это и есть "консерва". Если перевести эту метафору на романтические и сексуальные отношения, то "консерва" – та, кто не подозревает о своей участи, но которую "вскрывают", когда голодно и одиноко.

Вполне возможно, что в начале была короткая романтическая история, а потом… "Детка, я не могу, очень занят, созвонимся позже". "Слушай, ну займись чем-то, у тебя же есть друзья и подруги, а я как смогу, так приеду". "Ой, только не выноси мне мозг, ладно? Я тебе говорил, что у меня всегда много работы". "Если у меня с тобой не получается встретиться, это не значит, что я тебя не люблю".

Время идет, а она все ждет и надеется, что он встроит ее в свою жизнь, будет находить для нее больше времени, разведется и будет с ней, полюбит ее и т.д. Не заводит новых знакомств, хранит верность, понимает и прощает. И верит, что у них отношения, вот только он разберется со своими делами. Вот только поймет, какая она хорошая и верная. Вот только закончится этот нестабильный период.

Периодически он появляется и "кидает кость". Звонит, интересуется, как дела, говорит, что скучает и хочет. Время от времени он действительно находит время для встречи. И счастливая, напитавшись крохами внимания, вдохновленная свежими надеждами, она ждет с удвоенной силой.

Кто попадает в отношения по типу "консерва"?

Потенциальная "консерва" – та, для которой отношения с мужчиной – это обязательно любовь. Светлая, яркая, идеальная, одна и на всю жизнь. Та, кто отчаянно хочет любви, с таким нестерпимым голодом и страхом одиночества, и при этом глубоко внутри не считает себя достаточно хорошей для того, чтобы ее любили.

Конечно же, это тянется с детства. Скорее всего, родители такой женщины с самого раннего детства не давали ей той любви, принятия и внимания, чтобы сформировать в ней стабильную адекватную самооценку и независимость от чужого внимания. Возможно, ее воспитывали бабушка с дедушкой, а маму нужно было ждать и верить, что она любит и однажды придет навсегда. Возможно, у нее был холодный эмоционально недоступный отец, чью любовь нужно было заслужить послушанием и кротостью.

То, что ребенок видит и запоминает с детства в отношениях с родителями, становится привычной моделью отношений. Призрачная любовь, такая желанная и недоступная в детстве, становится вечной морковкой перед носом, рулеткой, в которую выиграть невозможно, а ставки – годы собственной жизни, проведенные в качелях от эйфории до невыносимой боли.

Как выйти из "законсервированных" отношений?

С тобой все в порядке. Как бы унизительно это ни выглядело со стороны, если ты оказалась в такой ситуации, это не говорит о тебе плохо. Если ты попадаешь в такие отношения каждый раз, сначала вернись к пункту 1. А потом уже разбирайся, что в тебе заставляет цепляться за мужчину, которому ты не нужна даже для регулярного секса. Выбери женщину (из знакомых тебе, исторических персонажей или киногероинь) и представь, как бы она повела себя в такой ситуации. Если бы ты была такой женщиной, то каких бы ты отношений хотела? Что еще есть в твоей жизни, кроме отношений с этим человеком? Что вдохновляет тебя, кроме мечты о любви? Если этого нет, нужно создать это в своей жизни. Для этого может понадобиться время, но, если ты этому будешь уделять внимание и силы ежедневно, однажды твои усилия принесут свои плоды. Это может быть работа, творчество, отношения с друзьями, путешествия, запланированные и осуществленные лично тобой. Это то, чего у тебя точно никто не отберет и то, что дает твердую почву для твоей самооценки. Присвой себе свою способность к проактивному поведению – поведению, продиктованному твоей волей и здравым смыслом. Он делает так, как ему удобно? Тебе тоже так можно. Но не стоит надеяться на то, что от твоих действий отношения изменятся. То есть если ты считаешь проактивностью ныть или высказывать претензии, то этим самым ты выходишь из границ, и это еще сильнее будет расшатывать тебя. Ты можешь сделать только то, что в твоих границах, а это совсем немного. Можно ответить на его запрос своим ответным ходом. Например, когда он говорит, что приедет к тебе, сказать, что занята в это время, или предложить встретиться не дома, а на нейтральной территории. Ты можешь увеличить дистанцию по своей воле, перестав с ним общаться совсем. Перейдя к проактивному поведению, нужно быть готовой, что отношения прервутся совсем, как только ты перестанешь быть удобной и всегда готовой к употреблению. Если тебе нестерпима даже мысль о том, что ваши отношения оборвутся, это значит, что ты уже в такой глубокой зависимости, что ты сама уже ничего не можешь. В таком случае понадобится помощь психотерапевта, чтобы выйти из таких отношений.

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