Миссия невыполнима: почему мужчины тратят больше в супермаркете и забывают самое важное

Поход в супермаркет давно перестал быть просто «купить продукты». Это логистика, планирование, бюджет, память о предпочтениях всей семьи и умение думать на несколько дней вперед. И именно эта невидимая часть домашней работы часто остается на женщинах.

Издание Real Simple обратило внимание на исследование National Bureau of Economic Research, которое неожиданно выявило интересную закономерность: когда мужчины начинают чаще заниматься закупками, например, из-за дистанционной работы, расходы на продукты в семье заметно возрастают.

И дело не только в более дорогих вещах. Часто речь идет об отсутствии системности: купленные «не те» продукты, случайные замены или забытые ключевые ингредиенты.

Что показало исследование

Исследователи анализировали, как удаленная работа повлияла на потребительские привычки семей. Оказалось, что люди, которые работали из дома, стали чаще покупать онлайн, ходить в магазины в будни и в целом тратить примерно на 10% больше на продукты.

Но самое интересное, что наибольший рост расходов наблюдался именно в тех семьях, где закупками начали заниматься мужчины. Исследование также показало, что мужчины делали больше отдельных походов в магазин, но тратили меньше времени на сам процесс выбора товаров. В результате получаем импульсивные покупки, более дорогие продукты и меньше внимания к деталям.

Почему так происходит

Автор Кейт Манджино объясняет, что проблема значительно глубже самих продуктов. По ее словам, мальчиков исторически реже учат домашним навыкам. Общество долгое время формировало образ мужчины как «кормильца», а не человека, который должен организовывать быт.

И хотя сегодня мужчины значительно чаще участвуют в домашних делах, женщины все еще несут основную «ментальную нагрузку», а именно, планируют меню, помнят, что любит каждый член семьи, следят за запасами и думают о бюджете и потребностях заранее.

То есть есть разница между физической задачей «сходить в магазин», когнитивной «спланировать покупки на неделю», и эмоциональной «знать, что кому нравится и что нужно». Именно последние два уровня чаще всего остаются невидимыми.

Как изменить ситуацию

Найти мотивацию. Не стоит превращать закупки в контрольную работу . Для кого-то мотивацией может быть экономия, для кого-то — скорость или комфорт семьи. Например, можно вместе поставить бюджет, превратить экономию в игру и договориться, что сэкономленные деньги пойдут на путешествие или совместное удовольствие.

Не становиться «менеджером». Психологи напоминают о ситуациях, когда человек делает что-то настолько плохо, что партнер в итоге берет все на себя. Поэтому важно не входить в роль постоянного «спасателя». Если забыт важный продукт, пусть человек сам вернется в магазин или придумает, как выкрутиться из имеющихся ингредиентов. Именно опыт формирует навык.

Говорить о давлении и ожиданиях. Манджино отмечает, что многие бытовые сценарии — следствие гендерных установок, которые мы усваиваем с детства. Женщины часто чувствуют ответственность за «правильный» дом, еду и комфорт всех членов семьи. И очень важно обсуждать это в паре без обвинений, а как систему ожиданий, в которой выросли оба партнёра.

Иногда стоит отпустить контроль. Да, возможно, это будет «не та» паста или более дорогой кофе, но если это снимает часть нагрузки с вашего списка дел, иногда «достаточно хорошо» действительно достаточно.

История о мужчинах и продуктовых закупках — не о забывчивости или «плохой организованности». Она о том, как десятилетиями формировались домашние роли и почему ментальная нагрузка до сих пор неравномерно распределена в отношениях.

Хорошая новость в том, что бытовые навыки — это не «женская суперсила», а обычная практика, которой можно научиться. И чем больше партнерства появляется в ежедневных мелочах, тем меньше раздражения накапливается в больших вещах.

