Могут ли отношения быть одновременно хорошими и плохими

Возможно вам знакома ситуация, когда вы просыпаетесь рядом с партнером и кажется, что вот оно, счастье. А уже через несколько часов — ссора, обида и молчание. Психологи называют это амбивалентностью — когда в одних и тех же отношениях сосуществуют и сильная любовь, и глубокое разочарование, об этом рассказало издание Psychology Today.

Традиционно психологи измеряют удовлетворенность по шкале от 1 до 7:

1-2 — полная неудовлетворенность

3-5 — что-то посередине

6-7 — абсолютное счастье

Но что на самом деле стоит за этой «серединой». Сегодня, психологи предлагают новый подход, в котором положительные и отрицательные чувства — не противоположности, а две отдельные оси, которые пересекаются. Так образуются четыре типа отношений.

Типы отношений

Преимущественно положительные. Здесь все просто, партнеры испытывают сильные положительные эмоции и минимум негатива. Есть доверие, поддержка, близость и нет хронических конфликтов. Это тот «золотой стандарт», к которому стремятся пары. Преимущественно негативные. Постоянные ссоры, обиды, холодное равнодушие. Партнеры остаются вместе только из-за барьеров — совместная ипотека, дети, страх одиночества или осуждения. Такие отношения редко выживают без кардинальных изменений. Безразличные. Ни боли, ни радости. Вы скорее соседи, чем любовники. Все настолько спокойно, что уже не хочется пытаться. Безразличие партнеров друг к другу часто воспринимается как такое же болезненное, как и враждебность. Амбивалентные. Вот здесь все интересно. Это тот тип, когда сегодня вы обнимаетесь до утра, а завтра — бросаете громкие фразы вроде «я так больше не могу». Здесь есть и любовь, и напряжение. Такие отношения, как эмоциональные качели: пыл и нежность чередуются с ревностью, недоверием и драмой.

Амбивалентность — не всегда о страсти

Хотя иногда кажется, что «страсть — это и есть буря», психологи предупреждают, что стабильные отношения не должны быть каруселью. Именно амбивалентные отношения — самые изнурительные.

Чаще всего такая динамика возникает, когда один из партнеров имеет тревожный тип привязанности — когда любовь переплетается со страхом потери. Такие люди могут быть чрезвычайно нежными, но и чрезмерно требовательными, ревнивыми и подозрительными. Это создает замкнутый круг: «я боюсь тебя потерять — давлю на тебя — ты отдаляешься — я боюсь еще больше». Со временем партнер, который испытывает постоянное давление, начинает истощаться.

Равнодушие — не меньшее зло

Психологи говорят, что лучше уж ссора, чем молчание. В равнодушных отношениях эмоциональный контакт исчезает, поэтому пары начинают жить «параллельно». Это момент, когда больше не болит — но и не греет. Обычно именно после этой «мертвой зоны» кто-то из партнеров решает уйти.

Можно ли спасти амбивалентные отношения

Да, если оба партнера готовы работать. Ключ — уменьшить негатив, а не только «увеличить позитив». Стоит попробовать:

Отслеживать триггеры. Обратите внимание, когда именно возникает конфликт: после работы, при обсуждении финансов или в моменты неопределенности. Развивать безопасную привязанность. Это о доверии, четких границах и умении быть отдельными, без развития связи. Замедлять реакции. Перед тем как отвечать на провокационную фразу, сделайте паузу. Эмоции — это не инструкция к действию. Обратиться к терапии. Семейная или индивидуальная терапия помогает понять, почему любовь вызывает страх и научиться строить стабильность без потери эмоциональности.

Отношения не обязательно должны быть идеальными, чтобы стоить усилий. Но если «качели» стали нормой, если любовь чаще болит, чем поддерживает — это уже не романтика, а сигнал, что пора что-то менять. Любовь — это не про постоянный адреналин, это про стабильность, выбор и спокойствие, которые остаются даже после бури.