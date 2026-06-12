тихая дружба / © Credits

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Именно так выглядит «тихая дружба» — концепция, зародившаяся в детской психологии, но неожиданно ставшая стилем жизни для взрослых. И, как пишет издание Real Simple, сегодня эта форма дружбы переживает свой тихий ренессанс.

Термин «тихая дружба» изначально описывал поведение детей: они играют рядом, но не обязательно вместе. Каждый в своём мире, в своей игре, но при этом находятся в безопасной близости.

Во взрослой жизни это превращается в очень простую, но почти революционную идею: быть с кем-то рядом без обязательного взаимодействия.

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Психотерапевт Хилари Пилотто объясняет, что это может выглядеть как вечер в кафе с ноутбуками, чтение у бассейна или даже параллельная «взрослая жизнь», когда один человек работает, другой складывает белье, и это все равно время, проведенное вместе.

Клинический психолог Кристи Феррари добавляет, что суть не в активности, а в присутствии. И именно эта форма взаимодействия сегодня звучит особенно актуально в мире, где социальное взаимодействие часто ассоциируется с перегрузкой и усталостью.

Почему нас тянет к «тихой дружбе»

Нервная система успокаивается в компании другого человека . Одна из ключевых причин популярности «тихой дружбы» — корегуляция — процесс, при котором эмоциональное состояние другого человека буквально влияет на наше. Когда вы рядом со спокойным человеком, который занимается чем-то приятным, организм «считывает» эти сигналы. Уровень стресса может снижаться, а чувство тревоги — исчезать. Это связано, в частности, со снижением уровня кортизола, гормона стресса. Иными словами, иногда лучшая поддержка — это не слова, а чье-то тихое присутствие.

Дружба без социального «перформанса». Во многих социальных ситуациях мы бессознательно «играем роль», например, поддерживаем разговор, реагируем или выглядим «достаточно вовлеченными». «Тихая дружба» снимает эту необходимость. Вы можете быть собой, не «интересной версией себя», не «всегда веселым другом», а просто человеком, который существует рядом с другим человеком. Без давления постоянного взаимодействия.

Ощущение: «меня достаточно». Есть что-то очень успокаивающее в дружбе, где молчание не требует объяснений. Такие отношения как бы без слов говорят, что вам не нужно ничего доказывать, чтобы быть здесь. Это очень важно в мире, где много ролей и ожиданий.

Социальная батарейка без перегрузки . Для интровертов «тихая дружба» — способ оставаться на связи и не истощаться, как мягкий режим социальности, когда вы вместе, но без постоянного потока разговоров. После насыщенного дня, событий или большой толпы такая форма общения работает как эмоциональное восстановление.

Дружба, которая уже выдержала испытание временем. Особенно хорошо «тихая дружба» работает в давних отношениях. Когда вы уже знаете истории друг друга, пережили сложные периоды и не нуждаетесь в том, чтобы «заполнять» тишину словами, достаточно просто быть рядом.

Однако, несмотря на всю нежность этой концепции, эксперты отмечают, что «тихая дружба» не заменяет глубокого общения. Иногда дружбе нужны разговоры, открытость и честность, иначе она может остаться лишь на поверхности — комфортной, но не глубокой. Также важно, чтобы у двух людей совпадали ожидания, ведь для кого-то тишина — это уют, а для кого-то — ощущение дистанции.

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