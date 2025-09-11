Можно ли спасти свой брак, общаясь, как собака

Собаки / © Associated Press

Собаки могут не разговаривать на нашем языке, но каждый, кто живет с собакой, знает, что они являются экспертами по коммуникации и на самом деле эмпатами. Известный специалист по поведению собак Сезар Милан считает, что нам, людям, есть чему у них поучиться, особенно когда речь идет о браке. Он утверждает, что принятие привычек, вдохновленных собаками, может изменить то, как мы относимся к нашим партнерам.

Как общение, как собака, может спасти ваш брак, он рассказал Рurewow.

Будьте четкими

Собаки знают, чего хотят, и у них нет никаких колебаний, объясняет Милан. В отличие от людей, которые могут погрязнуть в чрезмерном обдумывании, эмоциональных препятствиях или токсичных моделях, таких как пассивно-агрессивные танцы, собаки четко выражают свои потребности и чувства. Для людей это означает быть откровенными с партнером относительно своих чувств и потребностей. Исследование подтверждает это, отмечая, что ясность и прямота в общении значительно уменьшают недоразумения и конфликты в отношениях.

Как это работает:

Вместо: «Я съем все, что угодно», попробуйте: «Я хотел бы заказать тайское блюдо сегодня вечером; я пришлю тебе меню».

Используйте успокаивающие сигналы

Милан отмечает, что собаки используют «правильную энергию» для эффективного общения и деэскалации ситуаций. И хотя энергия может быть где-то между «аурой» и «вибрациями», есть научное подтверждение этого: исследование показало, что определенные физические коммуникации, такие как поворот головы, облизывание губ и отворачивание, помогли деэскалировать агрессию в 79 процентах взаимодействий, особенно при общении с незнакомыми собаками. Эти действия демонстрируют, что спокойные и преднамеренные невербальные сигналы могут значительно уменьшить конфликт и способствовать гармоничным отношениям, как м

Как это работает:

Вместо того, чтобы: обращаться к партнеру по поводу ситуации с пустой жидкостью для стеклоочистителей со скрещенными руками и насупленным лбом, попробуйте: обнять его, а затем напомнить, что это его обязанность.

Практикуйте стайный менталитет

Жизнь в стае учит собак верности, лидерству и безусловной любви — качествам, которые Милан считает жизненно важными в браке. Вдохновение стайным менталитетом означает, что парам нужно помнить о важности командной работы и общих целей. Да, вы и ваш любимый — личности, но весь этот брак — это командный вид спорта. Ритуалы и общий смысл важны для эмоциональной связи и единства. Мероприятия в помещении, такие как регулярные совместные трапезы или небольшие жесты привязанности, такие как приготовление кофе для вашего партнера, подкрепляют идею функциональности

Как это работает:

Вместо того, чтобы: проверять расписания друг друга перед тем, как вылететь за дверь утром, попробуйте: вести общий календарь Google, чтобы вы могли планировать дни, недели и месяцы как единое целое.

Найдите минутку, чтобы «прочитать» комнату

Собаки — мастера чтения энергии и духа человека, часто с невероятной точностью. Милан предлагает людям взять пример со своих домашних любимцев, оценив настроение или потребности своего партнера, прежде чем делать предположения. Инвентаризация эмоций друг друга — это то, что практикуют эмоционально интеллектуальные пары, говорит доктор Эми Сербус. Эмоциональный интеллект в паре — это когда каждый человек в отношениях выполняет работу, чтобы осознавать собственные эмоции, эмоциональные реакции, и способен продуктивно передавать свой опыт партнеру. Речь идет о том, чтобы намеренно использовать

Как это работает:

Вместо того, чтобы: предполагать, что ваш супруг/супруга чувствует то или иное, попробуйте: остановиться, чтобы прочитать язык его/ее тела и определить температуру в комнате.