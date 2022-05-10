Мужчины без женщин: чем опасна долгая разлука и как сохранить отношения во время войны

Война разлучила семьи. Мужчины остались в Украине, защищают землю, берегут дома. Женщины увезли от войны детей и стариков, они устраиваются на новых местах, ищут работу, налаживают быт. Тяжело всем.

О том, чем опасна долгая разлука и жизнь в постоянном стрессе для семейной пары, мы поговорили с психоаналитически ориентированным психологом Мариной Зубрицкой.

Как чувствуют себя мужчины, которые отправили свои семьи в безопасные места? Скучают ли, ощущают ли облегчение, от того, что семья в безопасности или напротив, постоянно беспокоятся о том, как там их близкие без них справляются с ситуацией?

Я бы не стала обобщать. Оставшиеся в Украине мужчины, разлученные с семьями, реализуют каждый свою стратегию поведения. Хотя надо признать, что контекст ситуации сейчас у большинства очень схож: тяжелый стресс, ощущение неопределенности, разлука с близкими людьми, страх за их благополучие, за свою жизнь. К тому же у многих либо исчезла работа, либо ее стало заметно меньше. Приходится принимать очень сложные решения. А где-то там жена одна вынуждена справляться с детьми и тяготами эвакуации. Здесь широкое поле для острого переживания мужчинами страха, гнева, вины и стыда. Но все же переживают этот период они по-разному.

Кто-то мучится чувством вины, кто-то в апатии, кто-то с удивлением отмечает вспышки ярости по самым мелким поводам, кто-то "чудит", совершая странные поступки, кто-то отчаянно уверяет, что ничего не испытывает и ведет обычную жизнь, а кто-то и вовсе пустился во все тяжкие.

Для многих самый простой выход - забыться. В компьютерных ли играх, в алкоголе, в рискованном вождении автомобиля, в шумных или "задушевных" компаниях. Лишь бы не оставаться один на один с собой.

Есть ли опасность, что супруги после долгой разлуки отдаляться друг от друга, что отношения испортятся?

Разлука сама по себе не то чтобы опасна, но она мощный катализатор процессов, которые уже дремали в семейной системе. Все зависит от того, какими отношения были до войны. Разлука - это очень мощный стресс, она бьет по жизненно-важному, по чувству привязанности. У каждого человека этот аспект развивается по-разному, и каждый из нас с младенчества имеет свой паттерн привязанности.

Для простоты я бы сказала, что привязанность может быть надежного типа и всех остальных. Надежный тип привязанности позволяет одновременно испытывать сильные чувства и выдерживать острую и долгую разлуку. Остальные типы так тяжело переживают расставание, что впадают или в невозможность жить без партнера, или в ложную демонстрацию ненужности отношений, или в сложную историю, в которой есть целая серия стремительных сближений и отдалений.

Какой тип мужчин легче всего переживает разлуку?

Мужчинам с надежным типом привязанности проще. Они имеют некоторый запас прочности на то, чтобы осознанно переживать тяжесть разлуки и с усилиями, но поддерживать отношения в максимально здоровом ключе. Остальным гораздо труднее. Для них любое расставание - это катастрофа.

Как понять, что мужчине психологически очень трудно переживать разлуку?

Внешне это может никак не выражаться. Социум предписывает мужчинам вести себя "по-мужски". Все с пониманием воспринимают плачущую или пребывающую в апатии женщину, от мужчины же традиционно ждут стойкости, непоколебимости и активности. Сегодняшняя реальность крайне далека от этих ожиданий. Что создает дополнительное поле для внутреннего конфликта ("Мне очень страшно, но надо всем показать, что я ничего не боюсь!"), это отбирает массу сил, не позволяет нормально обдумывать происходящее и совершать осознанные поступки. Разрешением сильных внутренних бурь может быть все, что угодно: зависимости, мимолетные романы, подозрительность, беспочвенная ревность, демонстрация отстраненности, ссоры с любимыми людьми, которым пришлось уехать.

Как вести себя в ситуации, когда становится понятно, что мужчина не может справиться со своими чувствами?

В общем-то, сделать что-либо с другим человеком невозможно. Мы же не в кукольном театре. Полезным будет попытаться понять и принять чужие чувства, даже если они слишком новы и необычны. А вот по поводу поведения… можно решить, как себя вести самой женщине. Например, определить меру своего терпения, дать самой себе разрешение на то, чтобы не терпеть обман, плохое обращение или психологическое насилие. Потому что чем бы оно ни было вызвано - никто не заслуживает измен, ожесточенной беспочвенной ревности, бойкотов или скандалов.

Когда война закончится и семьи снова воссоединятся, не будет ли это сопровождаться "притиркой", ведь за долгое время каждый успел как-то наладить свою жизнь без партнера?

Притирка будет обязательно. Фактически, старый формат отношений уже является историей. Сейчас этап формирования и проживания новых отношений, во время войны, в разлуке. Они дают много новой информации друг о друге, приходится решать проблемы, в том числе и межличностные, которые раньше в страшном сне не могли привидеться. Мы очень сильно меняемся под воздействием новой реальности.

После Победы мы снова окажемся вместе, изменившиеся, с новым, иногда грандиозно новым, опытом. Конечно, притираться заново в чем-то придется. Но новый опыт может также оказаться огромным плюсом, таким трамплином для гораздо более зрелых и надежных отношений. Если семья справится с этим кризисом, то станет прочнее и надежнее. И каждому в ней будет легче дышать в итоге.

Что можно порекомендовать парам, находящимся в разлуке и испытывающим трудности в отношениях?

Я бы сказала, сейчас нам очень трудно понимать друг друга, но именно проделывать работу по пониманию друг друга и важно. Разговаривать, выслушивать (и дослушивать!), делиться новостями (из желания поделиться, а не упрекнуть или заставить пожалеть), рассказывать про успехи, неудачи, усталость, детские истерики. Стараться понять другого, чьи острые реакции на фоне войны могут кардинальным образом отличаться от наших собственных. Сейчас у всех огромное поле для самоисследования, для исследования процессов, в которых впервые приходится принимать участие. С близким человеком это может быть очень увлекательно. Даже онлайн. Не без новых конфликтов и переживаний, но это про развитие. Повод в виде войны ужасен, но новый осмысленный опыт сделает нас гораздо более "прокачанными" на выходе после Победы.

Еще из практического хорошо бы научиться думать и говорить в контексте "мы". Жена уехала с детьми, чтобы сохранить в целости “нашу" семью. Муж остался в доме, чтобы сберечь его для “нас" и зарабатывать деньги для “нас”. Муж и жена - это пара двух взрослых людей, которые когда-то выбрали вместе заботиться о детях. Муж - это защитник и взрослый мужчина, а не тот, кто нуждается в постоянном контроле или утешении. Разумеется, каждый в паре время от времени может испытывать страх, ужас неопределенности, апатию, вспышки агрессии, совершать импульсивные поступки. Это нормальная реакция на происходящее. Важно то, к чему пара стремится.

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