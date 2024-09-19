Наказание молчанием: почему его приравнивают к избиению

Игнорирование или молчание активируют ту же зону мозга, которая отвечает за физическую боль. Об этом рассказало издание heysigmund.com в одной из своих статей.

Важнейшим показателем готовности к разводу является ссора пары. Понятно, что конфликты неизбежны, но главным аспектом является то, как ссорится пара и что происходит после. Ключ к укреплению отношений — поддержка друг друга в сложные моменты.

На первый взгляд, может показаться, что молчание — достойное поведение, ведь человек, как говорится, не "разводит базар", однако на самом деле, все абсолютно наоборот.

Профессор психологии в Университете Пердью Kipling Williams объясняет, что холодное отношение или молчаливое поведение часто используются как способы наказания или манипуляции. Однако человек может не осознавать, какой эмоциональный или физический вред наносит другому.

Интересно, что способность испытывать остракизм (неприятие, отвержение, пренебрежение со стороны общества) заложена у нас природой независимо от того, игнорирует ли вас несколько или один человек, который вам даже не нравится. Вы будете ощущать боль.

Молчание со стороны партнера, например, активизирует переднюю поясную кору – часть мозга, отвечающую за физическую боль. Начальная боль одинакова, независимо от того отчуждение ли это от посторонних людей, близких друзей или врагов.

Обычно молчание возникает, когда один партнер давит на другого, критикует или жалуется, а другой в ответ молчит и держит эмоциональную дистанцию.

К сожалению, молчание в паре очень вредит отношениям. Это снижает удовлетворение друг другом, уменьшает чувство близости и способность к здоровому и содержательному общению. Это одна из наиболее распространенных моделей конфликтного поведения в браке или любых других романтических отношениях. Эту модель очень трудно изменить, поскольку оба партнера перекладывают вину друг на друга.

Наказание молчанием / Фото: Credits

Пара "заходит в угол" из которого почти невозможно выбраться. Один из партнеров обычно жалуется на эмоциональную отдаленность другого, тогда как второй обвиняет первого в чрезмерной прихотливости или критичности.

При таком поведении люди испытывают не только эмоциональную, но и физическую боль. Начинает развиваться тревога и агрессия, могут появиться эректильная дисфункция и проблемы с мочеиспусканием и кишечником.

Интересно то, что неважно, кто из партнеров требует внимания, а кто отказывается. Проблема заключается в самой динамике отношений, а не в отдельном человеке.

Наказание молчанием не нужно путать с тайм-аутом, чтобы остыть после скандала. В такой ситуации лучше честно сказать: "Я не могу сейчас с тобой говорить, вернемся к этому чуть позже и поговорим".

Вряд ли партнер, который начинает "игру в молчанку" вполне осознаёт какое влияние это имеет на близкого человека и как ему болит игнорирование. Это способ причинить боль, но без физических следов.

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