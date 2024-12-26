Не говори "да": почему стоит опасаться мужчины, который зовёт замуж на первом свидании

Мужчины, которые на первых свиданиях кажутся чрезмерно сладкими или идеальными, могут в будущем оказаться агрессорами в отношениях.

Такой тип поведения следует распознать еще на ранних этапах, чтобы избежать разочарований или, что хуже, токсических отношений. Психолог Людмила Чернова объяснила, почему следует быть осмотрительными с мужчинами, которые уже на первом свидании демонстрируют чрезмерный энтузиазм и предлагают брак или другие серьезные шаги.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Человек, который уже на первом свидании:

выражает желание жениться;

сыплет невероятными комплиментами, вознося вас к небесам;

стремится познакомиться с вашими друзьями или семьей;

рисует красивые картины вашего общего будущего;

говорит о желании иметь с вами детей — может быть совсем не тем, за кого себя выдает.

На первый взгляд кажется, что это мечта: мужчина настолько уверен в вас, что готов выстраивать серьезные отношения с первых минут знакомства. Однако за таким поведением часто скрывается манипулятор или даже домашний тиран. Его главная цель – как можно скорее привязать вас к себе.

Идеальный мужчина или мастер манипуляций

В начале таких отношений мужчина:

поражает своим вниманием к деталям;

угадывает ваши желания;

дарит цветы, подарки, сувениры;

легко завоевывает симпатию ваших друзей и родственников.

Он выглядит идеальным партнером, который превосходит все ваши ожидания. Такой мужчина появляется в вашей жизни как герой романтического фильма, знающий, чего вы хотите, даже до того, как вы сами это осознаете, отмечает Людмила Чернова.

Однако, как только вы попадете в "ловушку" этих отношений, ситуация может резко измениться. Эйфория первого периода отношений уступает место разочарованию: мужчина начинает обесценивать вас, унижать и постепенно контролировать каждый аспект вашей жизни.

Как распознать опасность

Если на вашем горизонте появился чрезмерно идеальный мужчина, задумайтесь, не слишком ли быстро развиваются события. Чрезмерное внимание, быстрые признания в любви, обещания идеальной жизни – все это должно вызывать у вас настороженность, подчеркивает психолог.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно:

Дать себе время лучше узнать человека.

Обращать внимание на его поведение не только в отношении вас, но и других людей.

Не торопиться с принятием серьезных решений.

Доверять своим ощущениям: если что-то вызывает дискомфорт или настораживает, лучше сделать паузу.

Любовь не должна быть спринтом. Если мужчина действительно серьезно настроен, он будет уважать ваш темп и уделит вам время, чтобы принять правильное решение.

Помните, отношения строятся на доверии, взаимоуважении и постепенном сближении. Чрезмерная идеальность на первых этапах может быть лишь иллюзией, скрывающей совсем другие намерения. Будьте осторожны, принимая важные решения и не бойтесь прислушиваться к своим чувствам.

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