Не говорите банальностей: эксперты рассказали, как утешить скорбящего или больного человека

Каждый справляется с жизненными трудностями по-разному, и важно уважать это и находить правильный баланс, предлагая поддержку и одновременно предоставляя пространство, необходимое для исцеления.

Независимо от того, переживает ли ваш друг или член семьи потерю близкого человека или эмоциональный кризис, вы можете искренне помогать людям, которых вы любите, когда они в вас нуждаются больше всего.

Эксперты рассказали Womans world о действенных способах проявить поддержку втрудные времена.

Слушайте

Когда друг или любимый человек скорбит, это то, что вы можете бояться и не знать, как к нему подойти. Иногда мы избегаем людей пребывающих в скорби, потому что не знаем, что сказать, говорит Кэтрин Ходж, лицензированный консультант по психическому здоровью. Этот страх понятен, и нам не следует корить себя, если это наша первая реакция.

Скорбь — это процесс, и когда мы признаем чужую боль, а не пытаемся ее облегчить, скорбящие чувствуют поддержку, утверждает Ходж. Пусть человек, переживший утрату говорит, не перебивайте его, не стоит делиться с ним в это время собственной историей утраты. Когда вы говорите о том, что пережили, это не помогает, потому что это отвлекает внимание от них. Вместо этого просто слушайте.

Воздержитесь от банальностей

Хотя, как правило, это говорится с благими намерениями, такие банальности, как «он в лучшем месте» или «время лечит все раны», могут показаться обесценивающими или даже оскорбительными, говорит Ходж. Вместо этого рассмотрите возможность предложить практическую помощь, предоставив им несколько вариантов: «я могу посидеть с твоими детьми» или «я принесу тебе продуктов», «приготовлю что-нибудь». В моменты острой скорби люди часто не знают, что им нужно, поэтому предложение различных вариантов может быть полезным.

Продолжайте появляться

Возможно, самый большой подарок, который вы можете сделать больному другу или любимому человеку, — это дар вашего присутствия, говорит Алан Д. Вулфелт, доктор философии, консультант по горю. Если вы живете поблизости, посетите друга в больнице или дома — не один раз, а на протяжении всего периода болезни. Поиграйте в карты или «Монополию», посидите и понаблюдайте, как идет дождь. Ваше простое присутствие скажет: «Я готов пройти с тобой этот трудный путь, что бы ни случилось».

Нет возможности посетить? По словам доктора Вольфельта, нельзя недооценивать силу написания сообщения или звонка. Скажите друзьям, как много они для вас значат, или вспомните о веселых моментах, которые вы пережили вместе.

Узнайте все о болезни

Люди могут справиться с тем, что они знают, но не могут справиться с тем, чего не знают, говорит доктор Вулфельт. Вы будете лучше подготовлены, чтобы помочь своему другу или любимому человеку, если возьмете на себя труд узнать об их болезни. Если вы узнаете больше о болезни и методах ее лечения, вы станете более понимающим слушателем, когда ваш друг или любимый человек захочет поговорить.

Не теряйте их из виду

Люди, переживающие трудный период в личной жизни, например, развод, говорят, что хотят от друзей и близких, чтобы мы продолжали приглашать их в нашу жизнь, говорит Эми Уэзерли, эксперт по дружбе.

Им нужно знать, что их по-прежнему хотят видеть, особенно когда они чувствуют себя отвергнутыми, например, после распада отношений или во время, например, увольнения.

Не требуйте слишком многого

Когда мы переживаем эмоциональные трудности, мы часто замыкаемся в себе, отмечает Уэзерли. Поэтому не стоит обижаться, если человек в сложном положении не идет на контакт или подолгу не отвечает на сообщения или звонки. Вам достаточно написать: «Эй, я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, и тебе не нужно на это отвечать».

Простое признание того, что вы не возлагаете на них никаких ожиданий, на вес золота, говорит Уэзерли.

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