Не говорите этого: слова, которых стоит избегать во время разрыва отношений

Мы часто говорим вещи и не задумываемся о сказанном, особенно в эмоциональные моменты. И хотя нам может казаться, что «ничего страшного» не произошло, определенные фразы могут оставить глубокий след в памяти партнера, запустить механизм отчуждения и потери тепла в отношениях, об этом рассказало издание Psychology Today

Психологи советуют обращать особое внимание на слова, которые мы употребляем во время конфликтов или разрыва, ведь именно в такие моменты эмоции берут верх, а осознанный выбор формулировок помогает сохранить взаимоуважение и, возможно, даже шанс на примирение.

«Перестань быть таким(ой) чувствительным(ой)»

На первый взгляд, это может показаться шуткой или попыткой «успокоить» партнёра, но на самом деле эта фраза обесценивает его чувства. Она будто говорит: «Твои эмоции неправильные» или «Ты преувеличиваешь».

Эмоциональное отвержение активирует в мозгу реакцию, подобную физической боли. Человек начинает закрываться, боится снова услышать осуждение, а доверие постепенно разрушается.

Что сказать взамен: «Я вижу, что это тебя расстраивает. Расскажи, что ты чувствуешь».

«Я в порядке» (когда это не так)

Классический пример пассивного отстранения. Когда мы скрываем свои истинные эмоции и говорим «все хорошо», мы не даем партнеру шанса понять нас и поддержать.

Психологи называют это эмоциональным избеганием и оно со временем приводит к отчуждению. Партнер учится не спрашивать лишнего, а расстояние между вами растет.

Что сказать взамен: «Мне сейчас трудно об этом говорить, но вернемся к этому позже».

«Делай, что хочешь, мне все равно»

Эта фраза звучит как капитуляция, но на самом деле это сигнал об эмоциональном отдалении. Она показывает, что вам больше не важны ни действия, ни решения партнёра.

Активное эмоциональное отстранение является одним из самых токсичных сценариев в отношениях, потому что оно провоцирует в ответ агрессию или полную изоляцию.

Что сказать взамен: «Мне трудно согласиться, но давай попробуем найти компромисс».

«Ты всегда…» или «Ты никогда…»

Это обобщение не оставляет шансов на диалог, потому что из конкретной ситуации вы переходите к оценке всей личности партнера. Вместо решения проблемы он вынужден обороняться.

Такие фразы относят к коэрсивному (принудительному) конфликту — форме взаимодействия, которая лишь углубляет недоразумения и накапливает обиды.

Что сказать взамен: «Когда ты делаешь…, я чувствую… Мне хотелось бы, чтобы…».

Как общаться во время конфликта без ущерба для отношений

Будьте конкретными, говорите о действии или ситуации, а не о чертах характера.

Используйте «Я"-сообщения, это снижает защитную реакцию партнера.

Давайте пространство эмоциям. Признание чувств партнера не означает, что вы соглашаетесь с его позицией.

Не спешите, если эмоции зашкаливают, лучше взять паузу, чем сказать то, о чем пожалеете.

Конфликты в отношениях — неизбежны, но именно от того, как мы их проживаем, зависит станут ли они точкой излома или шагом к большей близости. Слова могут быть оружием или мостом и только мы выбираем, какую роль они играют в нашей жизни.