Не спешите удалять из друзей: неожиданная польза от людей, которые нас раздражают

Не спешите удалять из друзей / © Credits

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Знакомый со школьных лет, которого вы не видели тридцать лет, снова публикует что-то, с чем вы категорически не согласны. Вы закатываете глаза, скрываете посты, а потом нажимаете «Удалить из друзей». Облегчение — мгновенное, ведь больше не нужно спорить, раздражаться и тратить время на комментарии.

Однако есть один нюанс, ведь вместе с неприятными дискуссиями мы можем лишиться и того, что помогает нам мыслить нестандартно, об этом рассказало издание Psychology Today. Речь идет не о необходимости терпеть агрессию или оскорбления, а об обычных разногласиях во взглядах.

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Мы сами создаем информационный пузырь

Социальные сети часто обвиняют в том, что они подсовывают нам контент, соответствующий нашим интересам и убеждениям. Алгоритмы действительно влияют на то, что мы видим. Однако важны и наши собственные действия, ведь когда мы скрываем посты, отписываемся от людей и удаляем тех, кто думает иначе, мы постепенно сужаем собственное информационное пространство.

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Исследователь Касс Санстейн подчеркивает важность случайных встреч взглядов, которые мы бы не выбрали самостоятельно. Ведь когда вокруг остаются только единомышленники, мы рискуем оказаться в среде, где наши убеждения почти никто не ставит под сомнение. Конечно, не каждый спор заслуживает внимания, однако несогласие само по себе не означает, что человек токсичен или что общение с ним нужно прекратить.

Творчеству нужно несогласие

Новые идеи нередко рождаются на стыке противоположных взглядов. Когда одно мнение сталкивается с другим, приходится проверять аргументы, замечать слабые места в собственной позиции и искать решения, которых раньше мы не видели.

Психолог Чарлан Немет на протяжении десятилетий исследовала влияние несогласия на творческое мышление. Представим, что ваш давний знакомый спорит с вами об искусственном интеллекте, удаленной работе или ценности университетского образования. Вы вряд ли мгновенно измените мнение друг друга. Однако, когда вы пытаетесь объяснить свою позицию, можете заметить противоречие в собственных аргументах или вдруг понять, что в чужом мнении есть рациональное зерно.

Именно так иногда и возникают новые идеи — не вопреки разногласиям, а благодаря им. Проблема информационного пузыря не обязательно заключается в том, что все мнения внутри него неверны. Просто без критики они реже проходят проверку и не имеют стимула развиваться.

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Не пытайтесь во что бы то ни стало выиграть спор

Когда кто-то не соглашается с нами, первая реакция часто предсказуема — найти более убедительный аргумент, привести статистику и доказать, что собеседник ошибается. Однако дискуссия не всегда должна заканчиваться чьей-то победой. Мы не просто беспристрастно взвешиваем факты, мы также защищаем собственные убеждения и оцениваем аргументы через призму того, во что уже верим.

Поэтому вместо вопроса «Как убедить этого человека?» попробуйте спросить: «Что этот разговор может сказать о моих собственных взглядах?». Такой подход помогает не только лучше понять собеседника, но и проверить, насколько убедительны ваши аргументы.

Способы конструктивного спора

Различайте несогласие и токсичное поведение. Оскорбления, травля, угрозы, дискриминация и манипуляции — веские причины для того, чтобы дистанцироваться, однако разные взгляды сами по себе не делают общение вредным.

Проявляйте интерес, а не нападайте. Вместо того чтобы сразу опровергать чужие слова, задайте искренний вопрос: «Почему ты так считаешь?». Иногда объяснение раскрывает больше, чем десяток контраргументов.

Проверяйте собственные убеждения. Не обязательно менять мнение после каждой дискуссии. Достаточно быть готовыми заметить слабые места в собственной позиции, признать убедительный аргумент или посмотреть на проблему под другим углом.

Нажимать «Удалить из друзей» иногда действительно необходимо, личные границы важнее любой дискуссии, однако если человек просто раздражает вас своими взглядами, стоит на мгновение остановиться и подумать, не отказываетесь ли вы вместе с ним от полезного интеллектуального вызова.

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