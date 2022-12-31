Нет, замуж не собираюсь: как не сойти с ума за новогодним столом с родственниками

Мы все любим наших родственников, но праздничные посиделки могут быть, по общему признанию, напряженными. Если ваша семья сводит вас с ума, не спешите отказаться от приглашения, сославшись на выдуманный предлог, эксперты подготовили для вас ценные советы и рекомендации по общению с родственниками за праздничным столом.

Отношения с родственниками, даже горячо любимыми, не всегда бывают простыми. Тем более сейчас, когда у всех и так очень расшатаны нервы. Как себя вести за совместным праздничным столом, чтобы не навредить своему психическому здоровью и не расстроить окружающих, Womans World спросил у экспертов. Три эксперта назвали шесть простых способов успокоить расшатанные нервы и стать в эти дни ближе к тем, кто вам дорог.

Просто признайтесь себе в своем страхе

На семейном застолье легко почувствовать сочетание стыда и страха. Когда мы стесняемся, нам часто стыдно — например, если родственник спрашивает о нашей личной жизни. Это приводит к страху, что нас не примут. Но простое признание того, что семейные встречи могут быть пугающими, — это начало избавления от стресса.

Обретите покой за 18 секунд

Прежде чем отправиться в потенциально бурное море семейного собрания, потратьте 18 секунд на то, чтобы успокоиться. Сделайте глубокий вдох, повторяя: "Мое намерение — быть терпеливым". Ваша психика услышит ваш сигнал и, возможно, вам удастся спокойно в сотый раз объяснить бабушке, что выпечку вы не едите уже пять лет, а не замужем не потому, что слишком худая.

Понаблюдайте за происходящим со стороны

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Понаблюдайте за моделями поведения вашей семьи. Спросите себя, что делают ее члены, когда испытывают стресс, например, брат выходит из комнаты, мама кладет больше еды на тарелку. Наблюдение успокаивает ваше тело и пробуждает часть вашего мозга, отвечающую за решение проблем.

Разрешите себе устанавливать границы

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Иметь здоровые границы просто означает быть честным с другими и говорить о своих потребностях. Например, если вы не хотите вести противоречивые разговоры, любезно скажите родственникам, что у вас нет эмоциональной способности обсуждать какую-либо конкретную тему. Уважение чужих границ и обеспечение того, чтобы они уважали ваши, — это основа крепких отношений.

Уточните свои потребности

Границы не работают, когда они экстремальны: либо слишком тонкие, либо слишком толстые. Чтобы найти эту золотую середину, просто будьте конкретны. Один из экспертов привел в пример свою клиентку, которая похудела на 40 фунтов и не хочет говорить о своем весе. Перед Рождеством она отправила своей семье электронное письмо, поблагодарив их за поддержку — и дав им понять, что, хотя она не хочет обсуждать вес, есть много других тем, которые она с радостью с ними обсудит. Эта граница — не стена, а приглашение поделиться своим миром.

Укрепляйте связи вместе

Мы совместно создаем все наши отношения. Поэтому, если родственник продолжает доставать вас неуместными с вашей точки зрения вопросами и замечаниями, подумайте о том, чтобы сказать ему: "Я знаю, что ты меня любишь, но мы должны вместе выяснить, почему ты спрашиваешь меня о том, что заставляет меня чувствовать, что я недостаточно хороша". Как только вы говорите: "Мы должны изменить это", вы действуете как команда, чтобы стать ближе — именно в этом суть праздников.

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