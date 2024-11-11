Невербальное общение: как "прочесть" человека

Каждый день мы попадаем в ловушки, которые устраивает нам наш мозг, а иногда мы и сами его обманываем. Как это происходит и почему важно следить за тем, с кем мы общаемся и что говорим.

Мы так мало знаем о себе. Наш мозг и мы вместе с ним постоянно подвергаемся влиянию внешних факторов. Иногда ведем себя так, что нас можно "прочесть", как открытую книгу и мы совсем не задумываемся, что есть люди, которые подмечают у других мельчайшее и благодаря этому делают свою оценку.

На странице dark_psychology вышло интересное видео посвященное психологическим фактам, которые мы обычно не замечаем, но они могут многое рассказать о человеке с которым мы общаемся:

Люди, которые немного разговаривают делятся на два типа: они либо по-настоящему просты, либо чрезвычайно глубокие натуры;

Те, кто не любит беспокоить других, как правило, сами не любят, когда их беспокоят;

Те, кто часто избегает зрительного контакта, борются с внутренней неуверенностью или что-то скрывают;

Тем, кто любит скулить и жаловаться, не нравятся и не нужны чужие мысли;

Если тихий человек вдруг становится болтливым, его окружают люди, которые ему нравятся, но если болтливый человек вдруг становится молчаливым, он, возможно, столкнулся с определенными трудностями или рядом кто-то, кому не стоит слышать определенную информацию;

Чем менее авторитетный человек, тем больше вероятность того, что он прибегнет к агрессии, чтобы решить собственные проблемы;

Люди, говорящие спокойно и собранно, обычно обладают большой внутренней силой.

Люди, быстро осуждающие или критикующие других, часто проектируют собственную неуверенность на других.

Возможно, в одном из этих описаний вы узнаете себя. Это не значит, что вы плохие или хорошие, а значит, каждый из нас подпадает под то или иное правило. Уникальных нет.

Читайте также: