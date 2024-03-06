Незабываемый комплимент: какие сказать меткие слова

Каждый день мы слышим множество комплиментов: "ты красивая", "ты веселая", "ты прекрасная", "ты добра", "ты умная" это все, конечно, приятно слышать, но как сделать их незабываемыми? Известно, есть несколько секретов, которые могут сделать ваши слова особенными.

Как комплименты сделать уникальными и незабываемыми, рассказала психологи Франческа Тигинеан в своем Instagram

Конкретность

Сделайте комплимент личным и конкретным.

Сама психологиня рассказывает, что ей недавно сделали нестандартный комплимент: "У тебя такой уникальный голос, который выделяется среди всех остальных голосов, и когда ты говоришь или здороваешься, я просто получаю от этого заряд энергии". Для Франчески это было так приятно слышно. И она это запомнила, потому что никогда раньше ей не говорили нечто подобное. Это столь уникально, столь конкретно и поэтому кажется столь аутентичным.

Введение

Добавьте введение к комплименту, который усилит его значение.

Например: "я обычно не комментирую", "я обычно не говорю подобные вещи", "обычно я не делаю комплиментов", "я обычно не говорю подобные вещи незнакомцам, но я действительно должен сказать вам, что мне нравится ваши волосы".

Обида

Это может показаться немного странным, но чтобы сделать комплимент более мощным, добавьте легкое оскорбление в начале. Это сделает ваши слова настоящими и впечатляющими. Например: "знаешь, ты иногда можешь меня разозлить, но ты все равно самый умный человек, которого я знаю". Или что-то вроде: "ты самый упрямый и красивый человек, которого я знаю". Это сочетание горячего и холодного или как образа и комплимента делает слова действительно настоящими и мощными.

Совершая эти советы, вы сможете сделать свои комплименты незабываемыми и впечатляющими. Помните, что даже маленькие слова могут иметь большое значение для других.

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