Новая жизненная роль: как сохранить любовь к родителям, когда они нуждаются в вашей заботе, и не сойти с ума

как сохранить любовь к родителям, когда они нуждаются в вашей заботе / © Credits

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Есть тема, о которой долго стеснительно умалчивали — это тот момент, когда наши успешные, сильные и независимые родители начинают стареть и нуждаются в нашей помощи. Издание Psychology Today подняло чрезвычайно важный вопрос о том, как взрослые дети оказываются на «передовой» ухода за родителями, пытаясь совместить работу, собственные семьи и сложные эмоции. Давайте разберёмся, почему не стоит верить мифу о «смене ролей», как правильно распределять обязанности в семье и где найти ресурсы для себя.

Долгое время в обществе существовал стереотип, что пожилые люди — исключительно беспомощные люди, хотя на самом деле на протяжении большей части жизни поддержка оказывалась в обратную сторону — от родителей к детям.

Однако ближе к концу жизни из-за деменции, проблем с передвижением, диабета или сердечных заболеваний наши самые близкие люди действительно начинают терять самостоятельность. Лишь треть семей может позволить себе профессиональную платную помощь, поэтому основная ответственность ложится на плечи взрослых детей.

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Профессиональные сиделки

Образ человека, заботящегося о родителях, невероятно разнообразен. Традиционно большую часть этой эмоциональной и физической работы берут на себя женщины, хотя сыновья также всё чаще вовлекаются в этот процесс. Кто-то пытается управлять процессами на расстоянии, координировать работу врачей по телефону, но большинство живет в радиусе 30 минут езды или вообще в одном доме.

Интересно, что сегодня прослеживается четкая закономерность: взрослые дети с высшим образованием чаще оказывают финансовую и информационную поддержку, тогда как дети со средним образованием чаще берут на себя непосредственный повседневный уход. Если в семье несколько детей, лидерство обычно принадлежит кому-то одному, но по мере угасания сил родителей подключаться приходится всем.

Вы не должны становиться мамой для своей мамы

В обществе популярен термин «смена ролей», будто бы мы становимся родителями для своих собственных родителей. Психологи утверждают, что это опасное заблуждение. Воспитание ребенка — это всегда движение вверх: малыш каждый день учится чему-то новому, дарит смех и надежду на будущее. Ребёнка можно оставить с няней или отправить на праздник к друзьям, однако с пожилыми родителями всё обстоит иначе.

Наблюдение за тем, как угасает человек, которого вы любите, и как разрушается ваша общая история, вызывает глубокую скорбь и боль. Особенно тяжело становится тогда, когда, например, из-за деменции родители перестают узнавать собственных детей.

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Наряду с этим уход дарит и уникальные моменты, такие как чувство выполненного долга, особая душевная близость и минуты искренней нежности, которые останутся с вами навсегда.

Секреты психологического выживания

Просите, а не приказывайте. Около 66% пожилых родителей сами признают себя упрямыми. Вы хотите помочь, а они сопротивляются и пытаются сохранить достоинство. Например, человек с болезнью Паркинсона может ходить с развязанными шнурками, из-за чего ребенок покупает ему удобные лоферы без шнурков. Но он отказывается их носить, потому что никто не спросил, хочет ли он новую обувь. Главное правило здесь — уважайте их выбор, даже если он кажется вам странным.

Избегайте навязывания. Родственники, которые живут в других городах и приезжают раз в месяц, часто начинают давать непрошенные советы или критиковать того, кто несет ежедневную ношу ухода. Если вы живете не в доме родителей, воздержитесь от критики, а вместо этого просто спросите, чем можно помочь.

Перестаньте винить себя. Уход за пожилым человеком — изнурительный и тяжелый труд. Никто не способен делать это с идеальным спокойствием и ангельским терпением 24/7. Если вы чувствуете усталость, раздражение или одиночество — это нормально. Вы заслуживаете восхищения, а не чувства вины.

Забота о родителях — это расширение и без того сложной роли взрослого ребенка, это испытание нашей зрелости, эмпатии и умения балансировать между любовью к ближнему и сохранением собственных психологических границ.

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