Опасно навязчивый бывший: 3 тревожных звоночка, на которые необходимо обратить внимание / © Credits

Реклама

Особенно тревожно, когда такое поведение проявляется после разрыва отношений. В таком случае мы имеем дело не просто с эмоциональным человеком, который не может пережить расставание, а с навязчивым экс-партнером, чье поведение может угрожать психологическому и даже физическому здоровью.

Издание Psychology Today в своей статье выделяют три основных этапа, по которым развивается навязчивое и потенциально опасное поведение бывшего. Мы проанализировали материал и рассказываем вам о том, как распознать угрозу вовремя и что делать, если она приближается.

Этап 1: чрезмерная увлеченность с самого начала

В первые недели отношений такое поведение может показаться комплиментом, ведь партнер чрезмерно заинтересован, часто звонит, засыпает подарками, уже после нескольких свиданий говорит о «судьбе», «душевном родстве», «женитьбе» или «совместной жизни». Однако эта внезапная глубина эмоций не всегда искренность. Часто это проекция собственной фантазии, в которой другой человек должен играть определенную роль, а именно идеальной жены, верного партнера или даже объекта поклонения.

Реклама

Красные флаги:

быстрое эмоциональное сближение без реального знакомства;

нежелание давать вам пространство (время для себя, друзей или работы);

интенсивная романтика с признаками контроля.

Этап 2: попытки контролировать каждый ваш шаг

Если отношения продолжаются, начинается фаза доминирования. Бывший или бывшая становятся все более недоверчивыми, начинают навязывать свое присутствие: постоянные звонки, сообщения, ревность к коллегам, подругам, даже хобби. Они постепенно изолируют вас от окружения, ставят под сомнение каждое ваше решение, прибегают к эмоциональному шантажу.

Обратите внимание:

попытки контролировать внешность, стиль одежды, круг общения;

ревность к любым занятиям, кроме совместного времени;

негативное отношение к вашим успехам или независимости.

Этап 3: агрессия — опасная фаза после разрыва

Самый опасный этап — после того, как вы решаете прекратить контакт. Навязчивый экс может реагировать на это как на угрозу существованию и начинает действовать агрессивно. Это могут быть манипуляции, например, «Я убью себя, если ты не вернешься», публичные угрозы, преследования, телефонные звонки на работу, друзьям или даже неожиданные визиты.

Реклама

Возможные проявления:

шантаж, угрозы, нарушение частного пространства;

постоянное присутствие в соцсетях, под вымышленными аккаунтами;

попытки повлиять через знакомых, родственников, детей.

В тяжелых случаях ситуация может привести к домашнему насилию или сталкингу, что в Украине признано уголовным преступлением (ст. 182-1 УКУ). По статистике, около 1 из 5 таких случаев происходит после длительных токсичных отношений и является кульминацией патологической одержимости бывшего партнера.

Психологический портрет

Психологи выделяют два самых распространенных типа:

Импульсивный, агрессивный тип имеет историю насилия, часто употребляет алкоголь или наркотики, ранее проявлял деструктивное поведение. Часто считает партнера «собственностью» и не признает его права на самостоятельные решения. Нарциссический, инфантильный тип может никогда не бить, но всегда эмоционально шантажирует. Его любовь условна, «если ты меня любишь, будешь делать все, как я хочу». Считает, что жизнь без партнера не имеет смысла, а разрыв воспринимает как личную трагедию или предательство.

Как правильно действовать

Планируйте выход. Поговорите с другом или психотерапевтом. Не оставляйте ситуацию на самотек.

Не контактируйте напрямую. Избегайте звонков, сообщений, даже «просто поговорить».

Сохраняйте доказательства. Скриншоты сообщений, звонков, переписки могут пригодиться.

Подайте заявление в полицию, если вы чувствуете себя в опасности. В Украине существуют механизмы защиты: ограничительное предписание, запрет приближаться и тому подобное.

Обратитесь за помощью на горячую линию для жертв домашнего насилия или в Центр поддержки пострадавших.

Любовь — это свобода, поддержка и взаимоуважение. Если после отношений бывший пытается контролировать вашу жизнь, манипулирует или запугивает, не игнорируйте сигналы. Навязчивая любовь — не о заботе, это признак опасности, которая требует решительных действий. Помните, вы имеете право на безопасную жизнь и спокойствие.

Реклама