Одиночество — больше не проблема: новая реальность / © www.credits

Реклама

Хэштег «одинокие и счастливые» («single and thriving») давно вышел за пределы социальных сетей. В 2019 году примерно у четырёх из десяти взрослых в возрасте от 25 до 54 лет не было партнёра, это на 9% больше, чем в 1990 году, и эта тенденция продолжается, сообщило издание Real Simple.

Это можно объяснить не кризисом института отношений, а изменением приоритетов. Люди всё реже воспринимают романтический союз как обязательное условие счастливой жизни. Вместо этого они уделяют больше внимания благополучию, карьере, дружбе, семье, финансовой стабильности и автономии.

Реклама

Одиночество — осознанный выбор

Раньше жизнь без партнера часто воспринималась как состояние, которое нужно как можно скорее «исправить». Сегодня взгляды меняются? одиночество может быть пространством для развития, а не проблемой, которую необходимо решить. Сам по себе статус отношений не определяет уровень счастья человека. Гораздо важнее качество связей, которые он поддерживает с окружающими.

Реклама

То есть можно не иметь романтического партнера и при этом вести насыщенную, социальную и эмоционально полноценную жизнь.

Больше пространства для себя

Одно из очевидных преимуществ осознанного одиночества — возможность тратить время и энергию на собственную жизнь. Финансы, профессиональное развитие, психологическое состояние, хобби, путешествия или просто спокойный вечер без необходимости учитывать чужие планы — всё это становится личным выбором.

Также стоит обратить внимание на уровень стресса. Спокойная жизнь в одиночестве для многих может оказаться менее изнурительной, чем отношения, наполненные постоянными конфликтами, неопределённостью или эмоциональной перегрузкой. Быть одному — не значит быть оторванным от мира, иногда это просто означает выбрать более спокойный ритм жизни.

Одиночество учит доверять себе

Когда рядом нет партнера, с которым нужно согласовывать каждое решение, постепенно становится понятнее, чего именно хочется именно вам. Например, где жить, на что тратить деньги, как проводить выходные, какие отношения вам подходят, а какие — точно нет.

Реклама

Осознанное одиночество позволяет лучше понять собственные ценности, установить личные границы и научиться принимать решения, не ориентируясь постоянно на другого человека. А если со временем в жизни появится партнер, это понимание себя может стать хорошей основой для более здоровых отношений.

Больше места для важных людей

Парадоксально, но одиночество вовсе не обязательно означает меньшую близость. У людей без партнеров могут быть даже более тесные связи с друзьями, семьёй и соседями. Дружба, отношения с родителями, профессиональное окружение, «выбранная семья» — всё это способно давать ощущение принадлежности, поддержки и эмоциональной безопасности.

Романтический партнер — лишь один из возможных способов быть близким с другими, и далеко не единственный.

Свобода жить по своим правилам

Еще одна причина, по которой сознательная одинокая жизнь привлекает всё больше людей, — это автономия. Вы сами решаете, где жить, как обустроить дом, чем заниматься в свободное время и какие цели ставить перед собой.

Реклама

И это не обязательно выбор «навсегда». Человек может быть счастлив в одиночестве сегодня и столь же счастлив в отношениях завтра. Важно не то, какой статус указан в графе «личная жизнь», а насколько он соответствует вашим настоящим потребностям.

Осознанное одиночество — это не отказ от любви, а отказ от представления о том, что без романтического партнера с человеком что-то не так. И, возможно, именно в этом заключается её главная свобода: сначала научиться быть счастливыми самими с собой, а уже потом решать, кого хочется впускать в свою жизнь.

Новости партнеров

Новости партнеров