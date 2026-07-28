Осторожно, это не любовь: что такое лимеренция, почему она может длиться годами и чем опасна

лимеренция / © Credits

Реклама

Большинство из нас хотя бы раз испытывали сильную влюбленность. Обычно со временем она проходит или перерастает в зрелые отношения. Однако существует и другое психологическое состояние, которое значительно интенсивнее обычной симпатии и зачастую не имеет ничего общего с настоящей любовью.

Издание The New York Times рассказало о явлении, которое психологи называют лимеренцией. Хотя оно пока не входит в официальные психиатрические классификации, специалисты всё чаще обращают внимание на этот феномен. По оценкам нейробиологов, примерно половина людей хотя бы раз в жизни может пережить подобный опыт.

Реклама

Что такое лимеренция

Лимеренция — это психологическое состояние, для которого характерны чрезвычайно сильное влечение к другому человеку, навязчивые мысли о нём, компульсивное поведение и почти непреодолимое желание добиться взаимности.

Реклама

Сам термин появился ещё в 1970-х годах благодаря психологу Дороти Теннов. При этом он не является официальным психиатрическим диагнозом. В отличие от обычной влюбленности, которая, как правило, быстро проходит, лимеренция может длиться месяцы, годы или даже десятилетия.

Разница между привязанностью и любовью

Несмотря на сильные эмоции, лимеренция — это не любовь. Настоящие чувства предполагают взаимное познание, доверие и развитие отношений. Лимеренция же в большей степени связана с внутренним миром самого человека, его фантазиями и неопределённостью.

Человек постепенно начинает идеализировать объект своего внимания, приписывать ему особые качества и даже воспринимать его как главный источник собственного счастья или смысла жизни. При этом лимеренция не обязательно носит романтический или сексуальный характер, она может возникать и по отношению к другим близким людям.

Увлечение становится проблемой

Обычная симпатия превращается в лимеренцию, когда начинает влиять на повседневную жизнь. Навязчивые мысли могут мешать работать, спать, нормально питаться или сосредоточиваться на других делах.

Реклама

Человек постоянно ищет любые признаки взаимности, анализирует сообщения, случайные взгляды или поведение другого человека, придавая им гораздо большее значение, чем они могут иметь на самом деле. Именно эта бесконечная потребность найти подтверждение своих ожиданий и поддерживает психологическую зависимость.

Почему это состояние затягивается

Главным «топливом» лимеренции является неопределенность. Пока у человека нет окончательного ответа относительно взаимности, мозг продолжает искать новые доказательства, анализировать ситуацию и поддерживать надежду.

Этот процесс во многом напоминает механизмы зависимости, когда человек получает даже небольшие проявления внимания, мозг воспринимает это как вознаграждение. Если такие «вознаграждения» появляются непредсказуемо, желание получить их снова только усиливается. Именно поэтому лимеренция может длиться гораздо дольше, чем обычная влюбленность.

Кто склонен к лимеренции

Некоторые люди сталкиваются с этим состоянием чаще, чем другие. В частности, повышенный риск наблюдается у людей с тревожным типом привязанности — тех, кто сильно боится быть брошенным или в детстве не получал достаточно стабильной эмоциональной поддержки.

Реклама

Кроме того, у людей с лимеренцией нередко наблюдаются повышенная тревожность и навязчивые модели поведения, хотя это вовсе не означает наличие тревожного или обсессивно-компульсивного расстройства.

Можно ли избавиться от лимеренции

Просто решить «перестать думать» о человеке обычно не получается. Впрочем, существуют способы постепенно ослабить это состояние. Стоит научиться замечать свои навязчивые импульсы и называть их своими именами. Это помогает отделить реальные желания от автоматических психологических реакций.

Также полезно сознательно обращать внимание не только на положительные черты человека, но и воспринимать его реалистично, без идеализации. Самым эффективным способом является прекращение контакта, если это возможно. Без постоянных случайных «эмоциональных вознаграждений» постепенно ослабевает и сама психологическая зависимость. Однако сделать это бывает очень непросто.

Важность психологической помощи

Работа с психотерапевтом часто помогает гораздо быстрее справиться с лимеренцией. Когнитивно-поведенческая терапия позволяет лучше понять собственные реакции и постепенно изменить привычные модели мышления.

Очень часто сильное восхищение возникает по отношению к людям, которые олицетворяют черты или потребности, которых человеку не хватает в собственной жизни. В таком случае терапия помогает найти способы удовлетворить эти внутренние потребности самостоятельно, а не через идеализированный образ другого человека.

Лимеренция может казаться большой любовью, но чаще всего это сложное эмоциональное состояние, в котором реальный человек постепенно превращается в символ наших ожиданий, мечтаний и неудовлетворенных потребностей.

Хорошая новость заключается в том, что это состояние не обрекает человека на страдания. Осознание собственных переживаний, отказ от идеализации и работа над собой помогают не только избавиться от навязчивой привязанности, но и лучше понять себя.

Новости партнеров