Отцы и дети 2:0, или Зачем современному человеку ребенок

Раньше брак был обусловлен экономически и создавался для того, чтобы поднять детей и поддержать друг друга в горе и радости, в молодости и старости.

Тогда к мужу предъявлялись два основных требования: 1. Приносил деньги в дом; 2. Не изменял слишком явно.

Все остальное – не пил, хорошо выглядел, следил за собой и долго жил – было уже от лукавого. Обеспечивает детей, которые получились по залету (и так три раза), – и уже хорошо.

Сейчас требования к мужьям (а на самом деле и к женам тоже) в корне изменились и невероятно выросли.

Теперь современный партнер должен быть чутким, понимающим, духовно расти над собой, расти вместе со мной, следить за своим здоровьем, внешним видом, заниматься спортом, читать книги, придумывать, чтобы мне не было скучно с ним, брать на себя обязанности по воспитанию детей и уборке по дому, покорять Эверест и бегать марафоны (ну или хотя бы полумарафоны). Он должен хорошо смотреться в моем инстаграме и еще немного выпиливать лобзиком для собственных соцсетей.

С появлением контрацепции такая форма брака, как брак по залету, практически перестала быть причиной союзов. Это максимально изменило ход истории: теперь женщины получили больше свободы, в том числе и экономической, а мужчины – меньше ответственности.

Психотерапевт, популяризатор сексуального образования, Зарина Давлетшина считает, что сегодня контрацепция – это не только выбор, иметь детей или нет. Это еще и про возможность обдумать мотив, зачем я хочу ребенка?

Раньше не было выбора – иметь или не иметь детей, условия диктовали состояние здоровья или везение. Разумеется, люди использовали различные средства контрацепции, но назвать их эффективными или безопасными нельзя. Хотя кто-то мог и отказаться от занятия сексом осознанно, например, уйдя в монастырь.

Контрацептивы дали возможность женщинам распоряжаться своим телом, своей жизнью. Сейчас женщины могут выбрать – учиться или нет, работать или быть домохозяйкой. Что далеко ходить, в Советском Союзе, хоть секса и не было, а девушки подростки из-за отсутствия презервативов и последующей нежелательной беременности были вынуждены бросать школу.

Сейчас в семьях детей стало меньше, а продолжительность жизни в целом увеличилась. Более того, у нас сегодня больше благ, чем в прошлом. А для современных подростков дикость – заводить детей, чтобы "кто-то принес стакан воды в старости". Других деструктивных мотивов завести ребенка – хоть пруд пруди.

Во-первых, это когда "часики тикают", "у всех подруг дети уже есть, а мы что, не люди?". Во-вторых, ребенок как способ сохранить отношения с партнером: "чтобы муж не ушел". В-третьих, иногда рождение ребенка используется, только чтобы доказать родителям, что "я взрослая". В-четвертых, материальная выгода – чтобы получить выплаты на ребенка или статус многодетной семьи.

Сегодня мы можем позволить себе самое ценное, что есть у человека, – время, чтобы подумать, а зачем я хочу детей?

Желаем, чтобы у вас были только конструктивные мотивы, которые помогают строить гармоничные отношения с партнером, способствуют благополучному рождению и развитию ребенка.

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