Дата публикации
Отношения
47
Открытые отношения: что делать, когда этого хочет ваш партнер, но не вы

Открытые отношения — тема, которая в последние годы все чаще обсуждается в обществе. Если еще несколько десятилетий назад преобладала только одна модель — традиционная моногамия, то сегодня мы видим разнообразные форматы партнерства: полиамория, свинг или «открытая» любовь.

Станислава Бондаренко
Однако что делать, если ваш партнер однажды признается, что хочет открыть отношения, а вы не чувствуете готовности к этому? Этот вопрос может вызвать шок, злость, ревность или даже страх. Однако важно помнить, что прежде чем дать категоричный ответ, стоит понять собственные чувства, узнать больше о том, чего именно хочет ваш партнер и определить собственные границы, об этом рассказало издание Verywell Mind.

Почему люди хотят открытых отношений

  • Потребность в новых впечатлениях — стремление «добавить перца» в отношения.

  • Ощущение недостатка свободы — желание сохранить независимость даже в паре.

  • Негативный опыт в прошлом — если моногамия ассоциируется с ограничениями или болью.

  • Расхождения в сексуальных потребностях — например, один из партнеров имеет более высокое либидо.

  • Положительный пример других — знакомые или друзья, которые имеют открытые отношения.

Как реагировать на предложение

Ваши первые эмоции могут быть очень сильными, но не спешите давать окончательный ответ. Психотерапевты советуют:

  • Сохраняйте спокойствие — не ссорьтесь и не обвиняйте.

  • Возьмите паузу — вам может понадобиться несколько дней или неделю, чтобы «переварить» новость.

  • Поговорите откровенно — спросите, почему партнер хочет этого формата, какие у него ожидания.

Вопросы, которые стоит обсудить

  • Почему именно он/она хочет открытых отношений?

  • Какие границы должны быть (например, только физический контакт или и романтические чувства)

  • Будете ли вы рассказывать другим (друзьям, семье, детям)?

  • Какие правила нужны для безопасности (эмоциональной и сексуальной)?

  • Есть ли временные рамки (например, «попробовать на несколько месяцев»).

Честно спросите себя

Перед тем как дать ответ, задумайтесь:

  • Хотела бы я сама иметь других партнеров?

  • Смогу ли я выдержать мысль, что мой партнер будет с другим человеком?

  • Не снизит ли это мою самооценку?

  • Чувствую ли я, что получаю в этих отношениях достаточно любви?

  • Совпадают ли наши ценности и взгляды на будущее?

Когда открытые отношения могут работать

  • Вы оба имеете крепкое доверие и хорошо общаетесь.

  • У вас сходные цели и договоренности.

  • Оба партнера согласны и готовы соблюдать правила.

  • Вы уверены в себе и своих чувствах.

Когда лучше сказать «нет»

  • Вы испытываете сильную ревность, страх или злость.

  • Вы подозреваете, что партнер хочет узаконить измену.

  • У вас с партнером разные ценности и цели.

  • В вашей паре уже есть проблемы с доверием.

Если вы не готовы

Самое важное — честность с собой. Если вы категорически не принимаете идею, не стоит соглашаться «чтобы не потерять любимого человека». Такой компромисс может разрушить вас изнутри. Установите четкие границы и объясните партнеру свои чувства.

В сложных ситуациях полезно обратиться к семейному терапевту. Это поможет открыть диалог в безопасной среде и понять, есть ли у ваших отношений будущее в нынешнем формате.

Открытые отношения — это не «модная прихоть» и не «измена в перчатках», а альтернативная форма отношений, которая подходит далеко не всем. Если ваш партнер хочет этого, а вы — нет, это не значит, что вы «отсталая» или «слишком ревнивая». Это значит, что вы знаете свои потребности и имеете право отстаивать их.

Помните, самое важное в любом формате отношений — это взаимное уважение, честность и сохранение собственного достоинства.

