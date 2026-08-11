Отношения мечты: главный признак того, что вы нашли «того самого человека» / © Credits

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Можно жить вместе, строить планы на будущее, общаться каждый день и почти не ссориться, но внутри всё равно чувствовать странную дистанцию. Как будто рядом находится близкий человек, но он не видит вашей истинной глубины, ваших мечтаний, противоречий, страхов, амбиций и той версии вас, к которой вы постепенно движетесь, об этом рассказало издание Psychology Today.

Именно этот вид одиночества долгое время оставался практически незамеченным в психологии отношений. Психологи много лет изучали, что разрушает пары, а именно, пренебрежение, эмоциональное отстранение, тревожная привязанность и неспособность слышать друг друга. Но в последние годы всё чаще обращают внимание на другой вопрос: что именно делает отношения по-настоящему правильными для нас, и ответ оказался на удивление простым: ощущение, что вас знают.

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Не просто «я слушаю тебя», а «я слышу тебя»

В 2024 году в журнале Journal of Experimental Social Psychology было опубликовано исследование, включавшее семь отдельных экспериментов. Учёные изучали два разных вида знания в отношениях: насколько хорошо человек знает своего партнёра и насколько хорошо он чувствует, что партнёр знает его.

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Результат оказался интересным, именно второй фактор — ощущение, что тебя видят и понимают — значительно сильнее влиял на удовлетворённость отношениями. И это меняет привычное представление о любви. Мы часто думаем, что быть хорошим партнером означает внимательно слушать, помнить детали, заботиться и пытаться понять другого человека. Но с психологической точки зрения не менее важно и другое, чувствуем ли мы, что нас действительно заметили. Ведь поддержка начинается именно с понимания. Человек не может полностью поддерживать то, чего он не видит.

Правильные отношения ощущаются на физическом уровне

Ощущение «меня видят» — это не только красивая романтическая идея, оно может влиять даже на физическое самочувствие. В рамках 20-летнего исследования, опубликованного в журнале Psychosomatic Medicine, наблюдало за более чем 1200 взрослыми людьми на протяжении нескольких этапов жизни. Исследователи изучали так называемую «чуткость партнера» — насколько человек чувствует, что его партнер действительно понимает, поддерживает и принимает его личность.

Оказалось, что люди, которые в течение длительного времени чувствовали недостаток понимания со стороны партнера, демонстрировали более высокий уровень негативных эмоциональных реакций в повседневной жизни, а длительный стрессовый фон связан с ухудшением показателей здоровья. Другими словами, годами чувствовать себя невидимым в близких отношениях — это не просто эмоциональный дискомфорт.

Отдельное исследование 2022 года, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, также показало, что когда человек чувствует, что партнер его понимает, даже сложные компромиссы в отношениях воспринимаются по-другому. Переезд ради любимого человека, уступки, изменения планов — всё это кажется меньшей потерей, если рядом есть тот, кто действительно вас понимает.

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Эффект Микеланджело

У психологов даже есть отдельный термин для описания таких отношений — «эффект Микеланджело». Название происходит от имени известного скульптора, который говорил, что его задача — не создать фигуру из мрамора, а освободить образ, который там уже существует.

В отношениях действует похожий принцип. Правильный партнер не пытается сделать вас кем-то другим, он помогает проявиться той версии вас, которая уже существует внутри. Это происходит благодаря двум вещам:

Первая — подтверждение вашего потенциала. Партнер видит не только то, кем вы являетесь сейчас, но и то, кем вы можете стать. Он замечает ваши способности, поддерживает ваши мечты и не сводит вас к прошлым ошибкам. Вторая — действия, которые помогают вам расти. Это могут быть простые вещи, например, вопросы о ваших целях, поддержка новых идей, вера в вас в моменты сомнений.

Этот эффект действует на протяжении всей жизни, а не только в период влюбленности, когда всё кажется идеальным. Речь идет о повседневном взаимодействии двух людей.

Тест на расширение мира

Еще один важный показатель здоровых отношений — то, что психолог Артур Арон назвал саморасширением. Идея проста, люди естественным образом стремятся развиваться, открывать новое, менять взгляды и расширять свой мир. А хорошие отношения могут стать одним из самых мощных способов такого развития.

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Исследования, опубликованные в журнале Journal of Personality and Social Psychology,показали, что пары, которые вместе получают новый опыт и выходят за пределы привычного, демонстрируют более высокий уровень удовлетворённости отношениями, большую близость и более прочную романтическую связь. Однако дело не только в путешествиях или экстремальных приключениях. Более глубокий вопрос звучит так, «Этот человек расширяет ваш мир или просто занимает в нём место?». Ведь отношения могут быть спокойными, стабильными и комфортными, но при этом оставаться внутренне пустыми. Иногда проблема не в отсутствии любви, а в отсутствии движения вперёд.

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