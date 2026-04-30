В публичном транспорте все чаще появляется явление, которое уже получило неформальные названия «пассажиры без наушников» — люди, которые громко слушают контент без наушников. В некоторых странах это даже стало предметом официальных правил и штрафов, например, штрафы за такое поведение могут достигать значительных сумм, а транспортные компании призывают к «малым актам осознанности». Но почему это вообще происходит и почему нас это так затрагивает, рассказало издание RTÉ.

Сегодня это описывают как часть «шумного окружающего ада» — среды, где каждый вынужден слышать чужой цифровой шум. Несмотря на то, что большинство людей считает это неприемлемым, явление становится все более заметным и это создает странный социальный парадокс: если это так всех раздражает, почему оно продолжает существовать.

Социальные нормы

Это можно объяснить через понятие социальных норм — неписаных правил поведения. Мы обычно не получаем их в виде инструкций, однако интуитивно их знаем и ожидаем, что другие тоже их придерживаются.

Например, существует базовая норма взаимности, если кто-то делает что-то для нас, мы чувствуем внутреннее «я должен ответить тем же». Но есть и более широкие нормы — вежливость, уважение к пространству других и тишина в публичных местах.

Именно поэтому, когда кто-то нарушает эти ожидания, это вызывает сильную реакцию, почему этот человек ведет себя так, будто это нормально.

Нарушение правил

Проблема в том, что большинство людей ожидает, что в публичном пространстве звук должен быть персональным, а не общим. Но когда кто-то это нарушает, другие чувствуют дискомфорт, однако часто не вмешиваются, потому что конфронтация сама по себе нарушает другую норму — не создавать конфликт. И возникает замкнутый круг, все недовольны, но никто не реагирует.

Почему люди так делают

Выделяют несколько возможных причин:

Непонимание нарушения нормы. Человек может просто не воспринимать это как проблему, особенно если видит, что другие тоже так делают. Изменение представления о «публичности». После пандемии COVID социальные границы между «частным» и «публичным» стали менее четкими. Привычка к постоянному контенту. Телефон стал продолжением личного пространства, а звук частью этого. Отсутствие наушников как «норма по умолчанию». Современные телефоны часто продаются без наушников и это может влиять на поведение.

Изменения норм

Интересно, что социальные нормы не являются постоянными. Если люди видят определенное поведение достаточно часто оно начинает казаться «привычным», даже если раньше было неприемлемым и постепенно меняет представление о норме.

То есть норма — это не закон, а то, что большинство людей считает нормальным прямо сейчас.

Даже если нас что-то раздражает, мы часто молчим. Причина проста, потому что сказать что-то незнакомцу — социальный риск, это может быть неудобно или конфликтно, поэтому мы выбираем терпение или наушники.

Поведение в публичном транспорте — не только воспитание, но и то, как меняются социальные правила, которые мы обычно даже не замечаем. То, что еще вчера казалось очевидным нарушением этикета, сегодня может постепенно становиться «новой нормой» просто потому, что мы видим это чаще и реже реагируем.

И, возможно, главный вопрос здесь не «почему они так делают?», а как именно мы договариваемся об общем пространстве в мире.

