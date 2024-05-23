Перейти от слов к делу: бывшая спецагент рассказала, как вістроить собственные границы

Личные границы – это граница, которую мы выстраиваем между собой и другими людьми, чтобы обозначить разницу между нашим внутренним миром и миром других людей.

Личные границы, необходимы для сохранения целостности вашей личности, определяют рамки и дозволеность во взаимодействии с другими людьми. Проблемы в отношениях начинаются или когда нарушают наши личные границы, или когда мы нарушаем границы других.

Интересный факт, что человек, чьи границы сформированы не четко и он сам не уверен в них, чаще знает, чего не хочет, чем чего хочет, и этим позволяет окружающим манипулировать собой.

Вот что по этому поводу говорит бывшая спецагент Секретной службы США, а ныне известная американская журналистка Evy Poumpouras :

"Надо перестать говорить всем, о собственных границах. Людям все равно. Перестаньте просто об этом говорить, покажите эти границы.

Итак, если вы говорите кому-то: "Эй, ты не можешь так со мной говорить!", а человек продолжает говорить с вами в ненадлежащем или оскорбительном тоне, вы все повторяете и повторяете, словно заезженная пластинка, а он не слышит ваши слова, о чем это говорит?

"Не говори со мной так, ты нарушаешь мои границы!". Это бред, а не ваши границы.

Границы – это не та вещь, о которой нужно болтать, их нужно строить и показывать. Итак, когда вы говорите кому-то: "Не делай такого больше, или я не буду с тобой разговаривать, или мы разойдемся (я уйду от тебя)", а после этих слов остаетесь, здесь речь совсем не идет о собственных границах, а только о пустой болтовне.

Как построить собственные границы / Фото: Credits

Мы должны показывать людям, своими действиями и поведением, какое хотим, от них отношение к себе. Именно так мы построим и удержим собственные границы.

Например, если вы видите, что вашей подруге или другу постоянно названивает босс, а она говорит: "Я же просила его не звонить мне после восьми часов вечера, но ему все равно, он продолжает это делать. Он звонит мне даже на выходных. Говорит, что не будет этого делать, но продолжает."

И у нее достаточно приличные и нормальные отношения с ее боссом, так стоит задать себе вопрос, слышит ли он ее вообще? Ответ вы наверняка и сами уже знаете, конечно нет! Тогда появляется второй вопрос, а берет ли эта подруга трубку после восьми вечера? Ответ, наверное, тоже очевиден – да!

Итак, зачем жаловаться и обижаться, если нужно просто перестать поднимать телефон.

Вы не можете говорить человеку чего-то не делать что касается вас и продолжать реагировать на его действия именно так, как ему нужно. Это проблема, ведь все, что мы делаем, только говорим, с надеждой на уважение к собственному "я", и ничего не делаем для того, чтобы это уважение подкрепить действиями".

Здоровые границы – залог здоровых отношений. Эти границы условны, их невозможно физически определить, потому что личность человека шире его тела и многограннее всех своих проявлений. Границы – не линия на карте, их нельзя увидеть, но их можно почувствовать.

Важно понимать, что личные границы напрямую связаны с личными ценностями. Это означает, что ключевым в понимании и принятии собственных границ является то, осознаете ли вы, что для вас ценно.

Слова ничего не значат, к сожалению, люди понимают только действия. И пока вы не продемонстрируете свою силу и устойчивость, не покажете, что вам что-то не нравится, речь не может идти о собственных границах. У вас их просто нет, или же нет сил их отстоять.

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