Платоническое сородительство: почему всё больше людей выбирают семью без романтики

Дружба вместо брака / © Credits

Реклама

Представления о семье меняются. Для кого-то брак и романтическая любовь остаются естественным путем к родительству, однако все больше людей задумываются, обязательно ли эти вещи должны идти в комплекте, можно ли воспитывать ребенка с близким другом, подругой или несколькими взрослыми, которые разделяют ответственность и ценности, но не находятся в романтических отношениях.

Как пишет издание The Washington Post, платоническое совместное родительство постепенно привлекает внимание людей, разочаровавшихся в традиционной модели семьи. Речь идет не о случайном решении или попытке заменить партнерство дружбой, а об осознанном выборе создать семью на основе доверия, взаимной поддержки и общего желания воспитывать детей.

Реклама

Семья — не обязательно романтическая история

Такое сородительство предполагает, что двое или более взрослых договариваются вместе воспитывать ребенка, но при этом не быть романтическими партнерами. В центре такой модели — не статус отношений, а способность взрослых сотрудничать, обеспечивать ребенку стабильность и распределять повседневные заботы.

Реклама

Интерес к такому формату заметен и в цифровом пространстве, поскольку появляются специализированные платформы, где люди ищут потенциальных сородителей. В то же время точных статистических данных о распространенности этого явления пока нет, поэтому говорить о массовом переходе к новой модели пока рано.

Не идеальная картинка, а осознанный выбор

Сторонники платонического сородительства подчеркивают его практические преимущества. Несколько взрослых могут разделить финансовые расходы, бытовые обязанности и эмоциональную нагрузку. В результате ребенок получает больше времени и внимания, а родители — возможность не оставаться один на один с изнурительным ритмом воспитания.

Однако такая модель требует особой ответственности. Если в романтических отношениях люди иногда полагаются на чувства и спонтанные решения, то платоническое сородительство требует заранее обсудить самое важное:

финансы

воспитание

образование

медицинские решения

праздники

правила дисциплины

возможные конфликты

Не менее важен и юридический аспект, ведь законодательство не везде предусматривает возможность официально закрепить родительские права за несколькими взрослыми. Поэтому желание создать нетрадиционную семью должно сопровождаться тщательной подготовкой.

Реклама

Что на самом деле нужно ребенку

Дискуссия об альтернативных моделях семьи часто сводится к вопросу: может ли ребенок быть счастливым без традиционной семьи с двумя состоящими в браке родителями. Однако важнее не только то, сколько взрослых находится рядом, но и то, насколько стабильную, безопасную и заботливую среду они создают.

Трудности, с которыми могут сталкиваться дети в семьях, не состоящих в браке, или после развода, нередко связаны не только со статусом родителей, но и с финансовой нестабильностью, конфликтами и стрессом из-за перемен в семье. В то же время любовь, постоянное внимание, достаточные ресурсы и поддержка могут быть и в различных семейных форматах.

Идея платонического сородительства поднимает ещё один важный вопрос: не возлагает ли традиционная модель слишком много ответственности на двух человек, а зачастую — непропорционально много на мать. Распределение заботы между несколькими взрослыми может стать способом сделать родительство менее изнурительным и более партнерским.

Платоническое сородительство вряд ли в ближайшее время вытеснит традиционную семью. Однако и не в этом его смысл, оно скорее расширяет само представление о том, какой может быть семья — не только союзом влюбленных, но и сообществом людей, объединенных доверием, заботой и ответственностью за ребенка.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров