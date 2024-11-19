Плохие отношения или одиночество, что хуже: рассказывает психолог

В современном мире отношения становятся все сложнее, поэтому многие задумываются над тем, что выбрать: одиночество или взаимоотношения, даже если они не доставят радости.

Издание Psychology Today рассказало, как статус отношений может повлиять на эмоциональное состояние и удовлетворенность жизнью. Казалось бы, те, у кого есть пара, должны быть счастливее. Но всегда ли это так, может ли одиночество, даже вынужденное, оказаться более легким бременем, чем пребывание в разочаровывающих и подавляющих отношениях.

Всегда ли отношения — это счастье

Общее мнение о том, что любовь и партнерство – это непременное условие счастья, часто вводит нас в заблуждение. У людей, которые состоят в браке или в отношениях, обычно больший уровень удовлетворенности жизнью. Наименее счастливыми оказались те, кто стремится найти партнера, но вынужден оставаться одиноким. Те, кто сознательно выбрал жизнь без отношений или же находится в стабильных партнерских отношениях без формального брака, чувствуют себя лучше, чем те, кто недоволен своим статусом. Однако если учесть качество отношений, ситуация меняется.

Качество важнее статуса

Если отбросить стереотипы, становится понятно, что не все отношения приносят счастье. Люди, которые находятся в здоровых отношениях, где партнеры поддерживают друг друга, бесспорно демонстрируют более высокий уровень эмоционального счастья.

Но как быть тем, кто застрял в токсических отношениях? Оказывается, они чаще чувствуют себя несчастными, чем те? кто выбирает одиночество. Более того, одинокие люди, не имеющие токсичных связей, часто довольны своей жизнью больше, чем те, кто живет в постоянном разочаровании.

Одиночество или плохие отношения, что принесет больше боли

Невольное одиночество — тяжелое состояние, особенно если человек стремится к любви, но не может её найти.

— тяжелое состояние, особенно если человек стремится к любви, но не может её найти. Плохие отношения — еще больший вызов, они поглощают энергию, разрушают эмоциональное состояние и могут создать чувство одиночества даже рядом с партнером.

— еще больший вызов, они поглощают энергию, разрушают эмоциональное состояние и могут создать чувство одиночества даже рядом с партнером. Сознательный выбор одиночества оказывается менее болезненным. Люди, самостоятельно решающие быть без пары, находят в этом свободу и удовольствие.

Плохие отношения – это настоящая ловушка. Они лишают сил, разрушают самооценку и часто приводят к хроническому стрессу, которого могло бы и не быть, если бы человек избрал одиночество.

Одиночество – приговор или свобода

Быть одиноким не значит быть несчастным. Для многих это возможность познать себя, сосредоточиться на своих целях и создать гармоничную жизнь без компромиссов. Сознательно одинокие часто имеют внутреннюю гармонию. Они не обременены ожиданиями, ссорами или разочарованием, часто возникающими в токсических отношениях.

Советы:

Если вы в отношениях, работайте над их глубиной, взаимопониманием и поддержкой. Если это невозможно — возможно, пора пересмотреть их место в вашей жизни.

Одиночество – это не конец света. Оно может стать пространством для роста и обновления.

Наслаждайтесь тем, что у вас есть, и не подгоняйте себя под чужие ожидания и стандарты.

Если одиночество или токсические отношения мешают вам жить полноценно, обратитесь за помощью к психологу или близким.

Отношения не всегда синоним счастья. Плохие отношения могут нанести больше вреда, чем одиночество. Важно помнить, что подлинное счастье начинается с внутренней гармонии. Одиночество может стать временем для переосмысления, творчества и развития, тогда как токсичные отношения способны украсть у вас не только радость, но и спокойствие. Выбор всегда за вами – жить для себя или позволить отношениям управлять вашей жизнью.

Читайте также: